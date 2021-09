PSG X Montpellier com Neymar e Mbappé: veja onde assistir, horário e acompanhe em tempo real

O trio mais temido do momento não vai estar formado na partida entre PSG X Montepellier, neste sábado (25), pelo Campeonato Francês. Mas dois dos mais badalados jogadores do time parisiense devem estar em campo: Neymar e Mbappé querem levar a equipe para a liderança absoluta no "francesão".

Com formação muito ofensiva do técnico Mauricio Pochettino, o PSG deve entrar em campo com quatro atacantes, tendo ao lado da dupla citada acima, as presenças de Dí María e Icardi.

Acompanhe em tempo real

Os dois argentinos tentam suprir a ausência de Lionel Messi, que ficou de fora de mais um confronto após ter lesão diagnosticada no joelho.

O astro argentino está sendo trabalhado para entrar em campo contra o Manchester City, no próximo dia 29, às 16h, pela Uefa Champions League.

Prováveis escalações

PSG: Keylor Navas, Hakimi, Marquinhos, Diallo e Mendes; Paredes e Gueye; Di María, Neymar, Mbappé e Icardi. Técnico: Mauricio Pochettino.

Ficha técnica

Campeonato Francês - 8ª rodada

PSG X Montpellier

Local: Parque dos Príncipes, Paris (FRA)

Data e horário: 25/09, às 16h

Árbitro: Antony Gautier (FRA)

Transmissões: Star+

