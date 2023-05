Próximo adversário do Ceará na Série B, Chapecoense demite técnico Argel Fuchs

Argel Fuchs não é mais técnico da Chapecoense. A equipe será adversária do Ceará na 10ª rodada da Série B do Brasileiro. O clube anunciou o desligamento do técnico na noite desta segunda-feira (29), após derrota do time para o Sampaio Corrêa, na Arena Condá.

Sob protestos da torcida, que pediu a saída do então treinador, a confirmação do desligamento de Argel foi confirmada pela assessoria do clube. Paulo Pagliari, vice diretor de futebol, e Alarcon Pacheco, executivo do clube, também confirmaram a saída de Fuchs.

Ao todo, Argel comandou o time em 10 partidas, com duas vitórias, três empates e cinco derrotas. Sob comando dele, a equipe marcou 14 gols e sofreu o mesmo número de tentos pela Chapecoense.

VEJA A NOTA DO CLUBE

A Associação Chapecoense de Futebol comunica, de maneira oficial, o desligamento do técnico Argel Fuchs. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (29), após a partida contra o Sampaio Corrêa, em comum acordo entre as partes.

Chapecoense e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (2), na Arena Castelão, em jogo da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 19h (de Brasília).