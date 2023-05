Ceará tem a pior defesa como mandante na Série B após 8 rodadas

No último domingo (28), o Ceará foi derrotado pelo Novorizontino/SP por 3 a 0 no Castelão, pela 8ª rodada da Série B do Brasileiro. Com a derrota em casa pelo placar dilatado, o Alvinegro se tornou a equipe com pior defesa jogando em casa na competição, com 8 gols sofridos em 4 jogos. Com isso, a média de gols sofridos em casa é preocupante, de 2 por jogo.

No geral até então na campanha são 13 gols sofridos em 8 jogos, indicando que o Ceará sofre mais gols quando joga em casa do que fora: 61,5%.

O Vovô sofreu gols diante do Guarani/SP (0x3 no PV), Vitória (0x2) e Novorizontino/SP (0x3 no Castelão). O único jogo em que o Vozão não foi vazado em casa, foi na vitória contra o Tombense/MG, por 2 a 0 no PV.

As piores defesas da Série B como mandantes são: Ceará (8 gols), Avaí (8), ABC (7) e Sampaio Corrêa (7).

No geral, o Vovô tem a 4ª pior defesa da Série B, com 13 gols sofridos. As mais vazadas são: ABC (17), Avaí (15), Londrina (14), Ceará e Atlético (13).

Próximo jogo

O Vovô tenta melhorar o desempenho em casa na próxima sexta-feira (2), contra a Chapecoense, no Castelão, às 19 horas. O Alvinegro é o 10º colocado da Série B com 13 pontos.