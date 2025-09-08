Diário do Nordeste
Programa de sócios-torcedores gratuito do Fortaleza supera a marca de 12 mil associados

Adesão rápida se deu em três dias e número já é 31% do que o clube possui do quadro de sócios pagantes

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 22:35)
Jogada
Legenda: Fortaleza lançou programa de sócios-torcedores gratuito dia 5 de setembro
Foto: Divulgação/Fortaleza EC

Lançado na última sexta-feira (5), o plano de sócio gratuito do Fortaleza, que se chama Pra Todo Tricolor, já superou a marca de 12 mil associados. O número já representa aproximadamente 31% do número de sócios que o Tricolor possui nos planos pagos.

Em três dias da modalidade com cunho social no ar, já são exatamente 12.453 inscritos. Eles poderão acompanhar até três partidas por temporada com acesso gratuito ao estádio. Apenas não-sócios podem se inscrever. A ideia do clube é promover a experiência de acompanhar os jogos no estádio por pessoas que não têm condições financeiras de aderir a um dos planos de sócios pagos disponíveis.

O quadro de sócios-torcedores que pagam do Fortaleza atualmente conta com 40.023 pessoas. Somando os 12.453 do Pra Todo Tricolor, o Leão chega a 52.476 associados. O aumento não causou impacto financeiro por conta da gratuidade oferecida aos mais de 12 mil.

“Essa ação tem como objetivo criar uma porta de entrada gratuita e inclusiva para o programa Sócio Fortaleza, ampliando a conexão e o relacionamento com todos os tricolores. Trata-se de uma iniciativa com cunho social, esportivo e estratégico de longo prazo”, explicou o gestor do programa de sócios do clube, Márcio Persivo.

O clube destacou ainda que os associados ao plano “Pra Todo Tricolor”, apesar de serem considerados sócios-torcedores do Fortaleza, não terão direito a voto como os demais associados dos planos pagos. O cadastro deve ser feito no site: sociofortaleza.com.br.

 
Programa de sócios-torcedores gratuito do Fortaleza supera a marca de 12 mil associados

