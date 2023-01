Primeiro Clássico-Rei do ano será no Presidente Vargas; veja detalhes

O primeiro Clássico-Rei de 2023 já tem data e local definidos. O duelo entre Ceará e Fortaleza será no dia 7 de fevereiro, às 21h35 no estádio Presidente Vargas, pela 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense.

A partida será no PV pela indisponibilidade do Castelão, que realiza troca do gramado. Após plantio de grama em 17 de dezembro de 2022, o término das intervenções da Arena Castelão foi adiado para março, impossibilitando jogos lá antes do período.

Como o Ceará é mandante do jogo, deve ter a carga de 70% do público, com 30% para o Fortaleza. A capacidade do PV é de 20.166 torcedores.

O jogo entre Vovô e Leão fecha a 1ª Fase do Campeonato Cearense de 2023.

Estreias

Leão e Vovô têm suas estreias na temporada de 2023 marcadas. O Fortaleza estreia contra o Iguatu, no dia 14 de janeiro, às 17 horas no PV, pela 1ª rodada do Estadual. Já o Alvinegro, visita o Guarani de Juazeiro, às 17 horas, no Romeirão.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil