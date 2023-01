Veja como será o calendário de competições de Fortaleza e Ceará para 2023

Fortaleza e Ceará terão grandes desafios para a temporada de 2023, com um calendário repleto de competições. O Leão terá 5 competições, enquanto o Vovô disputará 4.

Ambos atuarão juntos em três delas: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Agora em divisões do Brasileirão diferentes, o Tricolor de Aço jogará a Série A, e o Alvinegro a Série B. E a 5ª competição, que diferencia o número de torneios de ambos, é a Libertadores para o Fortaleza.

Campeonato Cearense (14 de janeiro e 9 de abril)

A edição de 2023 do Estadual tem dois atrativos. O primeiro é a disputa particular entre Leão e Vovô pela hegemonia em número de títulos, afinal, eles estão empatados com 45 conquistas. E para elevar ainda mais a rivalidade, o Fortaleza luta pelo seu pentacampeonato, enquanto o Vovô tentará impedí-lo para não igualar sua conquista de 1915 a 1919.

Legenda: Ceará e Fortaleza disputarão a hegemonia do futebol cearense em 2023, ao estarem empatados em títulos: 45. Foto: THIAGO GADELHA

O Estadual começa no dia 14 de janeiro, com o Fortaleza estreando contra o Iguatu, às 16 horas no PV, enquanto o Ceará enfrenta no mesmo dia contra o Guarani de Juazeiro, às 17 horas na Arena Romeirão.

O Tricolor de Aço está no Grupo B, com Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Maracanã e

Pacajus. O Ceará está no Grupo A do Estadual, com Atlético, Barbalha, Caucaia e Iguatu. Pelo regulamento, as equipes do Grupo A enfrentam a do Grupo B.

Copa do Nordeste (21 de janeiro a 3 de maio)

O Nordestão é outra competição que Fortaleza e Ceará jogarão juntos. O Tricolor de Aço é o atual campeão e principal favorito ao título ao lado do Bahia, com Ceará e Sport, correndo por fora.

A Fase de Grupos da Copa do Nordeste começa dia 22 de janeiro. O Fortaleza está no Grupo A com Sport, CRB, Sampaio Corrêa, Atlético-BA, Fluminense-PI e dois times vindos das fases eliminatórias. O Ceará está no Grupo B, com Bahia, Náutico, ABC, Campinense, Sergipe e duas equipes vindas das fases eliminatórias.

Vale lembrar que Ferroviário e Caucaia são os representantes cearenses nas fases eliminatórias que começam no dia 5 de janeiro.

Copa do Brasil (22 de fevereiro a 24 de setembro)

A Copa do Brasil de 2023 começa no dia 22 de fevereiro com 92 equipes. O Fortaleza, por ser um dos representantes do Brasil na Libertadores, entra apenas na 3ª Fase, que será disputada no dia 12 de abril. Já o Ceará, que se classificou pelo ranking da CBF, começa a competição logo da 1ª Fase.

Legenda: Leão e Vovô estarão mais uma vez na Copa do Brasil em 2023: eles se encontraram duas vezes nas últimas edições Foto: THIAGO GADELHA

Campeonato Brasileiro (Série A de 16/04 a 03/12 e Série B 15/04 a 25/11)

O Fortaleza foi 8º colocado na Série A de 2022 e voltará a jogar a competição em 2023 no dia 16 de abril. Serão 38 rodadas até o dia 3 de dezembro.

O Alvinegro, rebaixado da Série A em 2022, com a 17ª colocação, jogará a Série B em busca do acesso. O Vovô estreia no dia 15 de abril. Serão 38 rodadas até o dia 25 de novembro.

Libertadores (22 de fevereiro)

O Tricolor de Aço jogará sua 2ª Libertadores consecutiva em 2023. E este ano, o Fortaleza iniciará na Pré-Libertadores. Na 1ª Fase, o Leão enfrenta o Deportivo Maldonado, do Uruguai, nos dias dias 22 de fevereiro (ida, no Uruguai) e 1º de março (volta, em Fortaleza). Se o Leão avançar, enfrentará o Cerro Porteño ou Curicó Unido-CHI na 2ª Fase preliminar, por uma vaga na fase de Grupos.

Vale lembrar que em caso de eliminação na 1ª Fase Prévia contra o Maldonado, o Fortaleza não terá vaga na Sul-Americana. Isso só acontecerá se o Tricolor foi eliminado pelo Cerro Porteño ou Curicó Unido-CHI.

