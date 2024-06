Presidente e CEO do Fortaleza se pronunciam após goleada sofrida: 'se desculpar com o torcedor’

A diretoria do Fortaleza se manifestou, neste domingo (16), após a goleada sofrida por 5 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela Série A de 2024. Antes da coletiva do técnico Vojvoda, o presidente do clube, Alex Santiago, e também o CEO, Marcelo Paz, pediram desculpas ao torcedor tricolor pelo resultado.

Os dirigentes assumiram a responsabilidade, prometeram entender internamente o que ocasionou o rendimento, mas ressaltaram o compromisso do elenco e o projeto do time, que foi campeão da Copa do Nordeste. “Não pode tratar isso como algo definitivo”, declarou Paz.

Com a derrota, a equipe fica na 12ª colocação da Série A, com 10 pontos. O próximo compromisso é na quarta-feira (19), diante do Grêmio, às 20h, na Arena Castelão, em jogo válido pela 10ª rodada.

Pronunciamento de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

"É dividir essa responsabilidade, saber que não foi algo que a gente planejou que fosse acontecer, mas o futebol tem esses momentos de surpresa positiva e negativa, e a gente não pode tratar esse jogo como algo definitivo, mas aconteceu algo que não esperava. Precisamos reagir, a palavra é essa, e se desculpar para o torcedor que ficou em Fortaleza e acompanhou, vibrou e e esperou um jogo diferente, mas desde o começo que as coisas não aconteceram como a gente esperava. Tem de ter a coragem e se desculpar, mas reforçar que o grupo está unido e forte. Já estivemos aqui e perdemos outras vezes, mas essa vai ficar marcada, só que vários outros momentos de superação ao longo da caminhada e é isso que a gente vai fazer, absorver e entender porque houve falhas, mas todos somos culpados por isso. A gente assume esse momento e vamos trabalhar muito, pois quarta tem o Grêmio, é um início de competição, poderia está com uma pontuação melhor, mas o Fortaleza é forte, é vencedor, tem fibra e tenho certeza que, ao longo do campeonato, vai performar bem, esse grupo é competitivo, determinado, joga por amor ao clube e hoje não deu certo, mas vamos conversar internamente e buscar algo diferente. Esse time está acostumado a coisas grandes, então hoje não é um dia para ser esquecido, mas se lembrado como algo que a esportivamente não deve fazer, então é melhorar, evoluir e entregar o resultado que o torcedor espera”.

Pronunciamento de Alex Santiago, presidente do Fortaleza

"Quem acompanha o Fortaleza sabe que o que a gente viu hoje não é o Fortaleza que o torcedor está acostumado a ver. Sete dias atrás, essa equipe festejou a Copa do Nordeste, todos juntos, e uma semana depois o futebol nos mostra como é difícil, e a gente vem para uma realidade que não estamos acostumados, mas queremos mostrar ao torcedor que essa liderança, o grupo, assume a responsabilidade, esse não é Fortaleza, já reagimos outras vezes, depois tivemos melhores jogos, o Fortaleza está acostumado com a instabilidade do futebol e vai saber detectar tudo para melhorar, vai reagir. É dizer ao nosso torcedor que pedimos desculpas, a liderança assume a responsabilidade e que daqui para frente, o Fortaleza vai retomar os trabalhos com ainda mais vontade”.

Veja também Alexandre Mota Fortaleza sofre goleada vexatória, humilhante e que precisa ser cobrada no decorrer da temporada Jogada Fortaleza sofre maior goleada da Era Vojvoda e volta a levar cinco gols em um jogo após 17 anos Jogada Tinga pede desculpas ao torcedor após goleada sofrida e diz que terá cobrança interna Jogada Expulsos, Renato Kayzer e Brítez desfalcam o Fortaleza contra o Grêmio na Série A