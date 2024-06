Análise: Fortaleza sofre goleada humilhante e que precisa ser cobrada no decorrer da temporada

O Fortaleza sofreu uma goleada histórica, vexatória e humilhante neste domingo (16), pela Série A. Na Arena Pantanal, contra o Cuiabá, o time perdeu por 5 a 0 sem conseguir competir, com o excesso de falhas individuais no que foi o maior golpe sofrido desde a chegada do técnico Vojvoda. Um resultado que ecoa e não deve ser esquecido, mas lembrado para ser cobrado.

A partida se encerrou de fato aos 44 do 1º tempo, quando já perdendo por 3 a 0, ficou sem Kayzer e Brítez, ambos expulsos. O primeiro, inclusive, tem dois vermelhos e nenhum gol pelo clube em 2024.

Assim, tudo que existiu posteriormente foi apenas “chutar cachorro morto”. O Cuiabá fechou a etapa inicial com quatro e encerrou com 5 a 0 ao transformar tudo em um jogo-treino, diminuindo o ímpeto.

No coletivo, o time inexistiu em desorganização e falta de reação. No âmbito individual, muitos abaixo, com o zagueiro Cardona sendo o pior jogador e permanecendo em campo até o fim do jogo.

É fato: o resultado deve reverberar. Uma derrota dessa magnitude, com o avanço do projeto esportivo tricolor, é um desrespeito junto ao torcedor. Desde 2007, ainda na Série B, contra o Vitória-BA, a equipe não era goleada por um placar tão elástico. Sem desculpas, é preciso admitir esse resultado.

O momento é de reflexão depois de tamanha vergonha. A temporada de 2024 tem uma trajetória difícil, com o título da Copa do Nordeste, mas uma oscilação grande e muitas partidas ruins. Logo, jamais se pode naturalizar o ocorrido, a única resposta possível é a reação dentro da própria Série A.