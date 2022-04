Presidente do Fortaleza pede para chefes liberarem torcedores mais cedo em jogo com Alianza Lima

A diretoria do Fortaleza espera contar com casa cheia no jogo contra o Alianza Lima-PER, na próxima quarta-feira (27), às 19h, na Arena Castelão. O duelo é decisivo para o Leão, que ainda não conseguiu vencer na Taça Libertadores. O presidente Marcelo Paz fez um apelo aos chefes de empresas.

“Colaborador feliz é mais produtivo. Por isso, libera os tricolores da sua equipe mais cedo nesta quarta-feira. Eles podem ter um período de almoço mais curto, compensar depois, mas garanto que vale a pena ter um time satisfeito porque um time feliz é sinônimo de time campeão”, disse em vídeo.

A expectativa é conseguir um resultado positivo para seguir vivo no Grupo F, após derrotas para Colo-Colo, do Chile, e o River Plate, da Argentina. A gestão leonina também autorizou um desconto no valor do ingresso para todos os setores do estádio, com exceção do espaço voltado ao camarote.

Mais de 32 mil

O Fortaleza divulgou nesta terça (26) que 32.132 torcedores estão garantidos no jogo com o Alianza Lima, no Castelão. Ao todo, são 28.855 check-in de sócios-torcedores e os 3.280 bilhetes vendidos.

O clube informou ainda que os espaços destinados para os setores Inferior Sul, Bossa Nova, Especial e Premium estão esgotados.