Fortaleza x Alianza Lima: meia entrada para todos os setores e check-in liberado; veja detalhes

Está liberado o check-in para Fortaleza x Alianza Lima. Nesta segunda-feira (25), Marcelo Paz, presidente do Tricolor, anunciou promoção de meia entrada para todos os setores. Os ingressos podem ser adquiridos online ou nas lojas físicas. As equipes se enfrentam em jogo da terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo será nesta quarta-feira (27), às 19h (de Brasília), na Arena Castelão.

Importante

Para ter acesso ao estádio, pessoas com 18 anos ou mais precisam ter recebido as três doses da vacina contra a Covid-19. Para quem tem entre 12 e 17 anos, a comprovação é válida com duas doses com o mínimo de 15 dias de antecedência à data da partida. Menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante.

Sócio torcedor

O sócio precisa fazer o cadastro do Cartão de Vacinação ou apresentar a confirmação do Vacine Já constando as doses necessárias anti-covid de cada idade. Com o comprovante, acesse o sociofortaleza.com.br para cadastrar o cartão, aguardar validação e garantir o lugar.

VENDA DE INGRESSOS

Para a compra do ingresso, também é necessário o cadastro do Cartão de Vacinação ou Vacine Já, constando as doses anti-covid correspondentes a cada idade.

Lojas físicas

Leão 1918, Tricolaço, Arena Leão e Truck Leão 100 (Solares Shopping). No dia do jogo, os bilhetes estarão também disponíveis, a partir das 8h, na Arena Castelão.

Online

Acesse a Bilheteria Virtual.

VALORES E SETORES DISPONÍVEIS:

Superior Central: R$ 120,00 / R$ 60,00

Superior Sul: R$ 100,00 / R$ 50,00

Superior Norte: R$ 100,00 / R$ 50,00

Inferior Sul: R$ 80,00 / R$ 40,00

Inferior Norte: R$ 80,00 / R$ 40,00

Premium: R$ 300,00 / R$ 150,00

Bossa Nova: R$ 200,00 / R$ 100,00

Especial (Visitante): R$ 140,00 / R$ 70,00

*Planos Leão da Galera e Recarga com 70% de desconto no ingresso

Instruções para venda nas lojas físicas:

- Venda em dinheiro e cartão de crédito apenas no Pici, Loja Conceito e Loja Leão 1918 RioMar Papicu. As demais apenas em dinheiro;

- Apenas pessoas vacinadas com as três doses (igual ou superior a 18 anos), ou com duas doses (entre 12 e 17 anos) com mínimo de 15 dias de antecedência a data da partida;

- Serão aceitos os cartões de vacina de todos os Estados junto com documento com foto, ou a carteira nacional do Conect Sus;

- Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteira de estudante. Todo ingresso sairá com o CPF do cliente, o que só inclui em caso de apresentação da carteira de vacinação e documento com foto;

- Crianças de até 12 anos poderão comprar ingressos sem apresentar o cartão de vacina, e também que terá liberada a compra da meia-entrada sem carteira de estudante. Para adultos, a meia-entrada será vendida apenas mediante apresentação da carteirinha de estudante.