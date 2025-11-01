Pré-rodada 31 da Série A: O que esperar de Santos x Fortaleza e Ceará x Fluminense; assista análise

O Campeonato Brasileiro chega à sua rodada de número 31 com um ar de decisão no ar. Na luta contra o descenso, o Fortaleza encara o Santos fora de casa e precisa vencer para seguir vivo na disputa e não ver um rival direto se distanciar na classificação. Já o Ceará tenta reencontrar o caminho das vitórias contra o Fluminense, em casa, no domingo, e precisa pontuar para não vê a zona de rebaixamento chegar cada vez mais perto.