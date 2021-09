Nova força no futsal nacional, Ceará mantém invencibilidade contra adversários da Liga Nacional

O Ceará conquistou o inédito título da Copa do Brasil de futsal no último domingo (26). A marca histórica foi obtida com uma campanha consistente contra potências da modalidade, como o Jaraguá-SC, campeão seis vezes da Libertadores e um dos participantes da Liga Nacional (LNF).

Desde o retorno ao esporte em 2019, o Vovô se deparou em três momentos contra adversários que são parte da LNF, a elite da bola pesada nacional. Em levantamento do próprio clube, o time alvinegro mantém uma invencibilidade nesse embate durante a nova era do projeto de futsal.

Leia mais Alexandre Mota Ceará se consolida como força com título da Copa do Brasil e resgata raízes cearenses no futsal

Além do Jaraguá, a equipe bateu de frente com o Brasília-DF, na semifinal da Copa do Brasil de 2020, e o Corinthians, na semis da atual edição do mesmo torneio. Ao todo, em seis jogos, o time comandado por Deividy Hadson venceu quatro jogos, empatou dois e nunca perdeu.

O retrospecto e o nível de dificuldade dos confrontos podem ser uma prévia do que o Ceará terá na temporada de 2022. A gestão trabalha para conseguir a inscrição do plantel cearense na LNF, além das participações garantidas na Supercopa do Brasil, Taça Brasil Especial e Copa do Nordeste.

Ceará contra times da Liga Nacional:

Copa do Brasil 2020 - semifinal

Brasília 2x5 Ceará

Ceará 3x2 Brasília

Copa do Brasil 2021 - semifinal

Ceará 2x2 Corinthians

Corinthians 1x2 Ceará

Copa do Brasil 2021 - final

Ceará 2x2 Jaraguá

Jaraguá 1x4 Ceará