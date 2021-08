Ceará coroa investimento no futsal com final da Copa do Brasil e projeta Liga Nacional em 2022

O Ceará Sporting Club conquistou um resultado histórico no futsal brasileiro nesta sexta-feira (20): restando um segundo para o fim da partida, eliminou o Corinthians e se classificou à final da Copa do Brasil. O feito coroa o clube na modalidade. Em três anos de projeto, se consolidou como referência.

Para além do reconhecimento, a diretoria alvinegra resgata a tradição de uma região que era maior potência da bola pesada, da terra de grandes craques e da sede da Seleção Brasileira. Nas últimas temporadas, o Vovô descentralizou o eixo de relevância do esporte e deve crescer em 2022.

"É um projeto que passa por um planejamento, de escolhas bem feitas no staff, na formação do elenco, além de um investimento financeiro, diga-se de passagem, apenas do clube. Em pouco tempo, tornamos o Ceará um dos times mais vitoriosos do futsal nacional, fortalecendo essa modalidade no nosso Estado", declarou o presidente alvinegro Robinson de Castro.

Resultado do Ceará desde retorno ao futsal em 2019:

Campeonato Cearense (2019): campeão

Copa do Nordeste (2019): campeão

Campeonato Cearense (2020): campeão

Copa do Brasil (2020): vice-campeão

Taça Brasil (2021): vice-campeão

Copa do Estado (2021): campeão

Copa do Brasil (2021): classificado para final

Taça Brasil Elite (2022): classificado para a competição

Copa do Nordeste (2022): classificado para a competição

Em busca do título e com vaga garantida na Taça Brasil Especial (elite do esporte), a gestão se organiza para encaminhar ofício firmando interesse na participação da Liga Nacional de Futsal (LNF), maior torneio do Brasil. As tratativas ocorrem desde março e ganharão novos capítulos ainda em agosto.

Criada em 1996, a competição segue o modelo esportivo dos Estados Unidos, com adoção de franquias. Assim, para ingressar na LNF faz-se necessário a compra de uma vaga - ou ser convidado ou arrendar uma equipe - sempre com o consenso de todos.

Legenda: Em 2021, o Ceará se sagrou campeão da Copa do Estado Foto: Fernando Ferreira / CSC

No momento, não há confirmação de participação, mas o Ceará trabalha com o monitoramento de custos e, com o prestígio pelos resultados recentes, pode ingressar no ano seguinte. O peso no orçamento de 2022, muito atrelado ao desempenho do futebol, é debatido pela cúpula alvinegra.

Com investimento de R$ 700 mil no projeto para a atual temporada (staff, elenco e logística), o embate contra os principais times do país necessitará de expansão da receita destinada ao futsal. Apesar disso, em caso de desfecho positivo, plano é montar uma equipe mais forte e capaz de uma grande apresentação em território nacional para brigar pelas primeiras posições.

Um detalhe: o Nordeste nunca teve um representante no circuito da Liga Nacional de futsal. O projeto do Ceará desbrava o ineditismo e pode mudar o paradigma brasileiro da modalidade atual.

Final da Copa do Brasil

O adversário do Ceará será definido do confronto entre Jaraguá e Juventude-PA, que realizam a primeira semifinal na próxima quarta-feira (25).

A decisão, em jogos de ida e volta, ainda não possui datas definidas. Contra o Corinthians, o Vovô empatou em 2 a 2 no Ginásio Vovozão e conseguiu classificação com vitória por 2 a 1 em São Paulo.