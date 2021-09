É campeão! Ceará vence o Jaraguá na prorrogação e conquista título da Copa do Brasil de Futsal

O Ceará Sporting Club é o grande campeão da Copa do Brasil de Futsal 2021. Em duelo emocionante e decidido na prorrogação, o Alvinegro venceu nada menos que o Jaraguá-SC, fora de casa, em plena Arena Jaraguá, e conquistou o título inédito e histórico na noite deste domingo (26).

A conquista foi dramática, com direito a muita emoção e decisão apenas na prorrogação, já que no duelo da ida, no Ginásio Vozão, as equipes haviam empatado em 2 a 2. No tempo normal, a partida terminou empatada em 1 a 1.

O time da casa saiu na frente com Dil, na primeira etapa, e o Vozão arrancou o empate com Dedezinho, no 2º tempo.

Na prorrogação, o Alvinegro fez valer a melhor estratégia e contou com a estrela de João César, camisa 10 e capitão do time, que marcou dois gols. Gabriel também balançou as redes adversárias, sacramentando o título.

Legenda: Delegação do Ceará na final contra o Jaraguá Foto: Paulinho Sauer / Jaraguá Futsal

O título é ainda mais valorizado pelo vice-campeonato obtido na última temporada. Após bater na trave no ano passado e ter perdido para Dois Vizinhos, o Vovô agora levanta o troféu com merecimento.

CAMPANHA DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL DE FUTSAL

Sampaio Corrêa-MA 2 x 5 Ceará (1ª fase)

Ceará 3 x 1 Sampaio Corrêa-MA (1ª fase)

Balsas Futsal-MA 2 x 3 Ceará (2ª fase)

Ceará 3 x 3 Balsas Futsal-MA (2ª fase)

Itaporanga-SE 5 x 3 Ceará (quartas de final)

Ceará 3 (1) x (0) 2 Itaporanga-SE (quartas de final)

Ceará 2 x 2 Corinthians (semifinal)

Corinthians 1 x 2 Ceará (semifinal)

Ceará 2 x 2 Jaraguá-SC (final)

Jaraguá-SC (0) 1 x 1 (3) Ceará (final)