Ceará luta e arranca empate com Jaraguá-SC no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de Futsal

Após deixar o adversário fazer dois gols, o Ceará foi à luta e empatou com o Jaraguá-SC o jogo de ida da final da Copa do Brasil de Futsal. No fim, o placar marcava 2 a 0 no Ginásio Vozão, em Fortaleza, na noite deste domingo (19).

Os gols do Jaraguá-SC foram marcados por Leco e Tiago Selbach. Já Levy e Rafinha revidaram para o Vovô. O jogo de volta será no próximo domingo, às 19h, na Arena Jaraguá, em Santa Catarina.

Como foi o jogo

O primeiro gol foi marcado por Leco ainda no primeiro tempo, que terminou com apenas esse balançar de rede. Mas o Jaraguá teve outras duas outras oportunidades de marcar, mas a bola acertou o travessão.

A defesa foi o forte da equipe catarinense e não deixou o Ceará avançar, falhando nas nas finalizações.

No segundo tempo, indo para o ataque, o Vozão acabou deixando espaços aproveitados pelo Jaraguá para fazer o segundo gol da partida.

Depois disso, a reação contra a Raposa. Levy marcou o primeiro do Ceará chutando do fundo da quadra e contando com um desvio de Tiago Selbach.

Depois, uma Rafinha pegou de cabeça a bomba lançada por João César e igualou o placar, a cinco minutos do fim do jogo.

Com o empate, nenhuma das duas equipes terá vantagem para o jogo de volta.

