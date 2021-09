Ceará se consolida como força com título da Copa do Brasil e resgata raízes cearenses no futsal

O Ceará Sporting Club foi eternizado na história do futsal nacional: conquistou a Copa do Brasil. Em apenas três anos de projeto, se tornou referência na modalidade, faturou títulos inéditos e mudou o eixo da bola pesada no país. No fim, o título deste domingo (26) é um resgate às raízes cearenses.

Uma nova era se estabeleceu, a missão alvinegra foi cumprida. A região que foi sede da Seleção Brasileira, de inúmeros craques, times gigantes e hegemônica no esporte voltou ao pódio máximo.

O contexto é de consolidação de uma iniciativa que começou em 2019. Após uma década do fim do projeto, o Vovô retomou e faturou cinco títulos desde então: Campeonato Cearense (2019-2020), Copa do Nordeste (2019) e Copa do Estado (2021).

RESULTADOS DO CEARÁ DESDE O RETORNO AO FUTSAL:

Campeonato Cearense (2019): campeão

Copa do Nordeste (2019): campeão

Campeonato Cearense (2020): campeão

Copa do Brasil (2020): vice-campeão

Taça Brasil (2021): vice-campeão

Copa do Estado (2021): campeão

Copa do Brasil (2021): campeão

Taça Brasil Elite (2022): classificado para a competição

Copa do Nordeste (2022): classificado para a competição

Os feitos são fruto do investimento da cúpula alvinegra, do planejamento de calendário e da montagem do elenco sob o comando de Deividy Hadson - um dos treinadores mais vitoriosos do futsal cearense. Da resiliência, o Alvinegro de Porangabuçu cresceu e se transformou em potência.

A campanha na Copa do Brasil é o símbolo dessa grandeza. Pelo caminho, o Corinthians (um dos maiores do futsal nacional) na semifinal e o Jaraguá (hexacampeão da Libertadores) na decisão.

CAMPANHA DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL DE FUTSAL:

1ª fase: Sampaio-MA 2x5 Ceará (ida) | Ceará 3x1 Sampaio-MA (volta)

2ª fase: Balsas-MA 2x3 Ceará (ida) | Ceará 3 x 3 Balsas-MA (volta)

Quartas | Itaporanga-SE 5x3 Ceará (ida) | Ceará 3 (1)x(0) 2 Itaporanga-SE (volta)

Semifinal | Ceará 2x2 Corinthians (ida) | Corinthians 1x2 Ceará (volta)

Final | Ceará 2x2 Jaraguá-SC (ida) | Jaraguá-SC (0) 1x1 (3) Ceará (volta)

Legenda: O título do Ceará na Copa do Brasil foi conquistado nos acréscimos contra o Jaraguá-SC Foto: Paulinho Sauer / Jaraguá

Na tentativa de participar da Liga Nacional de Futsal (LNF) em 2022, com inscrição encaminhada, o Ceará abriu um novo patamar de disputas: ganhou vaga na Taça Brasil Elite e na Supercopa do Brasil, onde encara os campeões da Taça Brasil e da LNF - o vencedor vai para a Libertadores.

No fim, a saga alvinegra apenas começou. Um detalhe: o Nordeste nunca teve um representante no circuito da Liga Nacional de futsal. O projeto do Ceará desbrava o ineditismo e pode mudar o paradigma brasileiro da modalidade atual.