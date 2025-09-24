Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Port Vale x Arsenal na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar na competição em um jogo único

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:37)
Jogada
Legenda: Jogadores do Arsenal durante partida de futebol
Foto: Paul ELLIS / AFP

Port Vale e Arsenal se enfrentam na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (24), pela terceira fase da competição. O jogo será às 16h, no estádio Vale Park, em Burslem (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Disney+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Port Vale: Gauci; Debrah, Hall e Humphreys; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers e Gordon; Cole e Paton.

Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Hincapié e Lewis-Skelly; Norgaard, Mrtino e Eze; Dowman, Nwaneri e Martinelli.

PORT VALE X ARSENAL | FICHA TÉCNICA

  • Competição: terceira fase da Copa da Liga Inglesa
  • Local: estádio Vale Park, em Burslem (ING)
  • Data: 24/09/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
torcedores

Jogada

Fortaleza divulga parcial de torcedores garantidos no jogo contra o Sport; confira

Equipes se enfrentam neste sábado, no Castelão

Redação Há 28 minutos
jogadores comemoram

Jogada

Grêmio x Botafogo: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Redação Há 38 minutos
jogadores

Jogada

Vasco x Bahia: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24)

Redação Há 48 minutos
Foto de Vitor Roque, jogador do Palmeiras

Jogada

Palmeiras x River Plate na Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar às semifinais da competição continental

Daniel Farias Há 52 minutos
Imagem de atletas do Arsenal

Jogada

Port Vale x Arsenal na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar na competição em um jogo único

Daniel Farias Há 1 hora
Foto do brasileiro Savinho, do Manchester City, durante partida

Jogada

Huddersfield x Manchester City na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes buscam avançar na competição em um jogo único

Daniel Farias Há 1 hora