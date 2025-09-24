Port Vale x Arsenal na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações
As duas equipes buscam avançar na competição em um jogo único
24/09/2025
Port Vale e Arsenal se enfrentam na Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira (24), pela terceira fase da competição. O jogo será às 16h, no estádio Vale Park, em Burslem (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Disney+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Port Vale: Gauci; Debrah, Hall e Humphreys; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers e Gordon; Cole e Paton.
Arsenal: Kepa; White, Mosquera, Hincapié e Lewis-Skelly; Norgaard, Mrtino e Eze; Dowman, Nwaneri e Martinelli.
PORT VALE X ARSENAL | FICHA TÉCNICA
- Competição: terceira fase da Copa da Liga Inglesa
- Local: estádio Vale Park, em Burslem (ING)
- Data: 24/09/2025 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
