Por time ideal, Fortaleza já testou 27 atletas do elenco; saiba quem mais atuou

O Fortaleza ampliou as opções do elenco para a temporada de 2021. Com 10 reforços, o clube mudou o planejamento dos últimos anos ao adotar um grupo mais robusto e diverso nos perfis dos contratados. O resultado: alta competitividade interna por uma vaga entre os titulares.

Ao todo, o plantel registra 37 jogadores. O número é parte da estratégia do técnico Enderson Moreira, com uso de rodízio nas competições e gerência do desgaste físico. O cuidado é motivado pela maratona imposta pelo calendário, com Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Legenda: Enderson Moreira chegou ao Fortaleza para substituir Marcelo Chamusca no cargo Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza

A expectativa é iniciar a Série A com processo de maturação técnica e entrosamento concluídos. Por isso, até o momento, nenhuma escalação foi repetida. Em oito jogos, 27 peças entraram em campo, excluíndo o volante Juninho e o meia João Paulo - a dupla deixou o clube.

Em contrapartida, 10 não foram utilizados. A lista contempla os: goleiros Max e Kennedy; zagueiros Marcelo Benevenuto (recém-anunciado); lateral Daniel Guedes (recuperação física); volantes Lucas Alisson, Felipe e Ronald; meia Mariano Vázquez, e atacantes Willian e Wellington Nem (recuperação física).

Em enquete realizada pelo Diário do Nordeste, com 5.795 votos, o time ideal seria: Felipe Alves (87%); Pikachu (60,8%), Quintero (64,6%); Jackson (39,1%); Carlinhos (60%); Felipe (22,9%); Éderson (20,8%); Crispim (38,9%); David (45,5%); Robson (26,8%) e Romarinho (16,2%). A escalação

Atletas no time principal do Fortaleza:

Goleiros (4) : Felipe Alves; Boeck, Max e Kennedy

: Felipe Alves; Boeck, Max e Kennedy Zagueiros (5) : Quintero, Wanderson, Jackson, João Paulo e Marcelo Benevenuto

: Quintero, Wanderson, Jackson, João Paulo e Marcelo Benevenuto Laterais (6) : Tinga, Carlinhos, Bruno Melo, Victor Ricardo [Aspirantes], Daniel Guedes e Pikachu

: Tinga, Carlinhos, Bruno Melo, Victor Ricardo [Aspirantes], Daniel Guedes e Pikachu Volantes (7) : Felipe, Ronald, Pablo [Aspirantes], Lucas Alisson [Aspirantes], Jussa, Ederson e Gustavo Blanco

: Felipe, Ronald, Pablo [Aspirantes], Lucas Alisson [Aspirantes], Jussa, Ederson e Gustavo Blanco Meias (5) : Luiz Henrique, Mariano Vázquez, Lucas Crispim, Matheus Vargas e Isaque

: Luiz Henrique, Mariano Vázquez, Lucas Crispim, Matheus Vargas e Isaque Atacantes (10): David, Romarinho, Wellington Paulista, Osvaldo, Igor Torres, Robson, Orobó e Coutinho, Wellington Nem e Willian [Base].

Maior minutagem

Legenda: Goleiro Felipe Alves foi o grande nome do Fortaleza contra o Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

O atleta do Fortaleza com maior rodagem neste novo ciclo é o zagueiro Wanderson, presente em todas as partidas. O atleta iniciou como titular em sete oportunidades e registrou 654 minutos.

A presença indica a continuidade da formação defensiva. O setor é o de maior destaque na temporada, sendo o menos vazado da Copa do Nordeste - com três gols. Um dos protagonistas é o goleiro Felipe Alves, que fica em 2º na classificação, com 540 em seis partidas.

O top-3 é fechado por David, com 538. O atacante é um dos artilheiros da equipe, com dois gols.

Confira ranking de minutos jogados na temporada por posição:

Goleiros

540 - Felipe Alves | 6 Jogos

180 - Boeck | 2 Jogos

Laterais

405 - Bruno Melo | 5 jogos

350 - Carlinhos | 7 jogos

327 - Tinga | 4 jogos

66 - Pikachu | 1 jogo

45 - Vitor Ricardo | 1 jogo

Zagueiros

654 - Wanderson | 8 jogos

531 - Quintero | 6 jogos

165 - João Paulo | 4 jogos

90 - Jackson | 1 jogo

Volantes

483 - Éderson | 6 jogos

449 - Pablo | 6 jogos

447 - Jussa | 5 jogos

24 - Blanco | 1 jogo

Meias

350 - Luiz Henrique | 7 jogos

201 - Lucas Crispim | 5 jogos

177 - Matheus Vargas | 5 jogos

20 - Isaque | 2 jogos

Atacantes

538 - David | 7 jogos

495 - Wellington Paulista | 7 jogos

340 - Robson | 7 jogos

231 - Igor Torres | 4 jogos

192 - Romarinho | 4 jogos

177 - Osvaldo | 5 jogos

103 - Coutinho | 3 jogos

7 - Orobó | 1 jogo