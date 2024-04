Volta Redonda x Floresta: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Volta Redonda e Floresta se enfrentam neste domingo (28) pela segunda rodada da Série C do Brasileirão de 2024. A bola rola às 19h30 horas (horário de Brasília) no gramado do Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.

Em sua estreia na competição, o Verdão da Vila Manoel Sátiro foi derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo-PB. O Lobo conseguiu levar mais perigo ao Belo, durante a primeira etapa, mas pecou pela falta de pontaria. Na segunda etapa, a equipe paraibana voltou com mais intensidade e conquistou a vitória em terras cearenses.

Já o Volta Redonda venceu o Remo, por 2 a 1, em sua estreia na competição. A equipe carioca saiu na frente, logo aos 19 minutos da primeira etapa, com um golaço do atacante Marcos Vinicius. O empate veio no segundo tempo com Jaderson. Cerca de 10 minutos depois do gol sofrido, a vitória do Voltaço veio com gol contra de Pavani.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da DAZN e Nosso Futebol+.

PALPITE

Prováveis escalações

Volta Redonda

Titulares: Jean Carlos; Wellington Silva, Luiz Gustavo, Zé Vitor e Sanchez Costa; Bruno Barra, Robinho, Berguinho, Ryan e Marcos Vinicius; Ítalo.

Jean Carlos; Wellington Silva, Luiz Gustavo, Zé Vitor e Sanchez Costa; Bruno Barra, Robinho, Berguinho, Ryan e Marcos Vinicius; Ítalo. Técnico: Rogério Corrêa.

Floresta

Titulares: Luiz Daniel; Lucas Santos, Alisson e Ricardo Lima; Watson, Lucas Alisson, Marcelo e Bruno Ré; Jean Silva, Lohan e Romarinho.

Luiz Daniel; Lucas Santos, Alisson e Ricardo Lima; Watson, Lucas Alisson, Marcelo e Bruno Ré; Jean Silva, Lohan e Romarinho. Técnico: Felipe Surian.

TIROL X CARIRI | FICHA TÉCNICA

Competição: Segunda rodada da Série C do Brasileirão de 2024

Local: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, no Rio de Janeiro.

Data: 28/04/2024 (domingo).

Horário: 19h30 (horário de Brasília).

*Sob supervisão do editor João Bandeira Neto.