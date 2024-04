Ramón Diaz é demitido do Vasco após sofrer goleada para Criciúma

O treinador argentino Ramón Díaz não é mais o técnico do Vasco. Além dele, seu filho, Emiliano Díaz, também deixou o clube carioca após a goleada sofrida para o Criciúma por 4 a 0, na tarde deste sábado (27), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Com a demissão, Rafael Paiva, técnico do sub-20 do cruzmaltino, vai comandar a equipe interinamente até um novo treinador ser anunciado.

Ramon e Emiliano chegaram ao Vasco em julho de 2023 — vindos do Al-Hilal, da Arábia Saudita — com o Campeonato Brasileiro já em andamento. O técnico ajudou o time a escapar do rebaixamento para a Série B.

“O Vasco da Gama informa que imediatamente após a partida Ramón Díaz e Emiliano Díaz não fazem mais parte da comissão técnica. Rafael Paiva, técnico da equipe sub-20, assume interinamente”, diz o comunicado da equipe.

PASSAGEM PELO CRUZMALTINO

No último mês de dezembro, a diretoria prorrogou o contrato do treinador até 2025, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas. Contudo, neste ano, o treinador já havia amargado a eliminação para o Nova Iguaçu na semifinal do Carioca.

Ao todo, Ramón Díaz comandou o Vasco em 41 jogos, de 11 de julho 2023 a 27 de abril 2024, com 15 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. O aproveitamento foi de 50%. Os dois primeiros jogos do Vasco no Campeonato Carioca deste ano não foram contabilizados, pois Ramón estava com o time principal no Uruguai, realizando alguns amistosos.

GOTA D'ÁGUA

Com a goleada sofrida para o Criciúma, o Vasco segue com três pontos em quatro jogos disputados no Campeonato Brasileiro. Até este momento da rodada — no qual o único jogo encerrado foi o do cruzmaltino — o time está em 16º, mas ainda pode entrar na zona de rebaixamento, caso Vitória ou Corinthians vençam seus jogos.

Agora, sob o comando momentâneo de Rafael Paiva, o time carioca irá enfrentar o Fortaleza, na próxima quarta-feira (1º), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Castelão. Após o duelo pela Copa, o Vasco dará sequência no campeonato brasileiro, quando enfrentará o Athletico-PR no próximo dia 5 de maio, em Curitiba.