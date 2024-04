Sem Pulga e Saulo, lesionados, Ceará relaciona 23 atletas para jogo contra Mirassol; veja lista

O Ceará embarcou neste sábado (27) para São Paulo, onde enfrenta a equipe do Mirassol pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O alvinegro viajou com baixas importantes no elenco. São elas: Erick Pulga e Saulo Mineiro, ambos lesionados.

Saulo está com um problema muscular na posterior da coxa direita e vem fazendo tratamento intensivo desde segunda-feira (22). A situação de Pulga preocupa e, segundo apuração do Diário do Nordeste, a lesão pode tirar o jogador de outras partidas. O Boletim Médico do clube deve esclarecer a situação do atleta em breve.

Legenda: Saulo Mineiro durante treino no Ceará Foto: Felipe Santos/Ceara SC

Os recém contratados, Maycon Cleiton e De Lucca, viajaram e já podem fazer suas respectivas estreias.

O alvinegro faz seu último treino em Campinas, depois segue para São José do Rio Preto e deve chegar em Mirassol horas antes do jogo iniciar. Após o confronto o time comandado por Vágner Mancini vai para Alagoas, onde enfrenta o CRB pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, marcado para o dia 2 de maio.

Confira lista de relacionados

Maycon Cleiton Bruno Ferreira Richard Rafael Ramos Matheus Bahia Paulo Victor David Ricardo Ramon Menezes Jonathan Raí Ramos Matheus Felipe Jean Irmer Bruninho Facundo Castro De Lucca Richardson Guilherme Castilho Lourenço Recalde Lucas Mugni Aylon Facundo Barceló Janderson

O jogo

A partida acontece nesta segunda-feira (29) e o Ceará busca sua primeira vitória na competição, uma vez que empatou na estreia por 1 a 1, contra o Goiás. O Vovô é o 12º colocado da segundona. Já o Mirassol vem de uma derrota contra o Brusque por 3 a 1 e ocupa a 16ª posição na tabela.

As equipes se enfrentam às 19h30, no Estádio José Maria Campos, em Mirassol.