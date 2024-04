Como a tecnologia e o scout ajudam o Ceará e Vagner Mancini em tempo real nos jogos; entenda

O Ceará investiu em inteligência de dados para a temporada de 2024. Sob o comando de Vagner Mancini, o clube tem softwares que auxiliam a comissão técnica durante os jogos e também ampliam o mapeamento de mercado. O programa CearáCast, exibido na última quinta-feira (25), conversou com Isaque Silva, chefe da análise de mercado, e Alcino Rodrigues, analista de desempenho, sobre a atuação.

Os principais programas são Opta Vision e Wyscout. O primeiro transporta informações em tempo real durante as partidas, enquanto o segundo detém um banco de dados de estatísticas dos atletas.

"Durante o jogo, hoje, a gente tem um software que passa em tempo real a informação para o banco de reservas. A gente fica na cabine da Arena Castelão, os três analistas, mais o Anderson Batatais, auxiliar do Mancini da casa, e o Cláudio Andrade, o analista do Mancini. Então estamos filmando na nossa câmera e mandamos em tempo real. A gente envia para um tablet no banco de reservas, ligado na rede, e passa tudo em tempo real. Se tem uma informação diferente, passa via rádio. ‘Avisa para o Mancini isso’, de correção ou se o adversário está fazendo algo específico”. Isaque Silva Chefe da análise de mercado do Ceará

Deste modo, o setor de scout também contribui com dados para a tomada de decisão do treinador nos jogos, em um trabalho mais integrado junto da comissão técnica. Além dessa atuação por vídeo, o clube também dispõe de um programa para elaborar um raio-x dos atletas durante as partidas.

"Nos temos um provedor de estatísticas no Campeonato Brasileiro que, pelo nosso conhecimento, apenas o Palmeiras utiliza, então a gente municia com dados de análise de atletas e posicionamento. Já no intervalo, a gente dá as informações para o João Paulo Sánchez (coordenador do futebol), se tem um espaço vazio, dois atletas em uma mesma zona do campo, por exemplo”. Isaque Silva Chefe da análise de mercado do Ceará

Banco de dados

No CearáCast, os representantes do departamento de scout do Ceará revelaram que o clube detém um banco de dados com 700 jogadores mapeados na temporada de 2024. Se incluir os perfis de 2021, 2022 e 2023, o número sobe para 6 mil nomes listados, com características e as posições.

O estudo respeita o DNA alvinegro, com aspectos de jogadores históricos que tiveram sucesso em Porangabuçu, mas também é acompanhado do estilo de jogo do atual treinador - hoje, Vagner Mancini.

O trabalho é focado é mapear o mercado nacional e o internacional. Na atual temporada, inclusive, o time tem o recorde de estrangeiros no plantel, com cinco: o lateral-direito português Rafael Ramos, os meias argentino Lucas Mugni e paraguaio Recalde, além dos atacantes uruguaios Facundo Castro e Barceló. Os gringos exemplificam o leque de opções do Vovô.

