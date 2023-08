Por insatisfação com gramado, Conmebol não confirma Castelão para quartas da Sul-Americana

A tabela das quartas de final da Copa Sul-Americana trouxe uma dúvida sobre a realização do jogo entre Fortaleza e América-MG, pela volta das quartas de final da competição, na Arena Castelão. O Gigante da Boa Vista até aparece como local da partida, porém com um asterisco e a condição de “a confirmar”.

O Diário do Nordeste apurou que a Conmebol está insatisfeita com a condição do gramado do Castelão e por isso não apontou o estádio de forma definitiva. Uma vistoria da entidade sul-americana deve ocorrer na praça esportiva antes da data da partida, marcada para 31 de agosto, para assim confirmá-la ou não como local do jogo. A expectativa é de que a visita ocorra no dia 18 de agosto.

Pelo regulamento da Sul-Americana, a capacidade mínima de um estádio para receber uma partidas da etapa quartas-de-final é de 20 mil torcedores. Neste caso, se o Castelão for vetado, apenas o estádio Presidente Vargas poderia receber o duelo entre Fortaleza e América-MG, por comportar pouco mais do que a capacidade exigida.

A administração do Castelão ainda deve ser contatada pela Conmebol para agendamento da visita. O Diário do Nordeste procurou a Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) que informou ainda não ter recebido contato da entidade.