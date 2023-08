Fortaleza conhece datas e horários das quartas de final da Sul-Americana

A Conmebol confirmou as datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza vai enfrentar o América-MG em duas quintas-feiras, dias 24 e 31 de agosto, ambos às 19 horas.

O jogo de ida será disputado no Estádio Independência, em Belo Horizonte, enquanto a volta está marcada para a Arena Castelão. As duas partidas terão transmissão exclusiva pelo Paramount+ (streaming).

Na tabela divulgada, há um asterisco no local do jogo de volta, que coloca a Arena Castelão como “a confirmar”. O Diário do Nordeste apurou que a situação do gramado da praça esportiva tem incomodado a CBF, que deve pedir melhorias no campo de jogo.

Confira a tabela das quartas de final da Sul-Americana:

24/8 (Qui) - América-MG x Fortaleza - Independência / 19h

31/8 (Qui) - Fortaleza x América-MG - Arena Castelão / 19h