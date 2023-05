Ponte Preta x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em confronto pela 5ª rodada da Série B, Ponte Preta e Ceará entram em campo às 11h, deste domingo (7), no estádio Moisés Lucarelli. O Alvinegro vai embalado depois de conquistar o tricampeonato da Copa do Nordeste. O duelo será na casa dos paulistas, em Campinas-SP.

Quatro dias depois de levantar a terceira "orelhuda" de sua história, o Alvinegro vira a chave e volta atenção para a Série B. A equipe soma três pontos em três jogos disputados. Na competição, o Vozão venceu o ABC, fora de casa, por 2 a 1, e subiu na tabela. A equipe teve o jogo da quarta rodada adiado.

Do outro lado, a Macaca tem quatro pontos em quatro partidas na segundona. No meio de semana, com gols de Mailton e Felipinho, a Ponte Preta bateu o Botafogo-SP por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli. Além da vitória, a Macaca soma duas derrotas e um empate até aqui.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETROSPECTO DO CONFRONTO

Ceará e Ponte Preta já se enfrentaram em 13 oportunidades ao longo da história. O equilíbrio é a marca dos confrontos, que já teve seis vitórias da Macaca, contra cinco triunfos do Vozão, além de dois empates.

As equipes voltam a se enfrentar depois de nove anos. O último encontro foi em 2014, quando o time de Campinas venceu por 3 a 1, no Moisés Lucarelli, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. O Ceará visitou a Ponte em seis oportunidades, venceu três vezes, perdeu outras duas e empatou um jogo.

O estádio Moisés Lucarelli traz boas lembranças à torcida alvinegra. Em 2009, o Ceará retornou à elite do futebol nacional após vencer o confronto por 2 a 1 contra a Ponte Preta.

Legenda: Com gols de Fabrício e Renan (contra), o Ceará venceu a Macaca por 2 a 1 e consolidou seu retorno à Série A Foto: Kiko Silva / SVM

NOVAS FILOSOFIAS

Assim como o Ceará, a Ponte Preta trocou seu treinador recentemente. O experiente Hélio dos Anjos pediu demissão dez dias depois de conquistar o Paulista Série A2 com o Alvinegro de Campinas. O ex-técnico da Macaca tinha divergências com a diretoria sobre a montagem do elenco.

Sem definir um novo comandante, a equipe paulista segue sob comando do técnico interino Felipe Moreira. Ele esteve à frente das atividades no CT do Jardim Eulina ao longo da semana.

Do lado de cá, Eduardo Barroca vai para sua terceira partida à frente do Ceará. Com uma vitória e uma derrota, mas com o título da Copa do Nordeste, o comandante ganhou mais fôlego para iniciar o trabalho. Até aqui, o comandante teve apenas nove atividades e dois jogos para conhecer o elenco do Ceará.

DÚVIDAS E DESFALQUES

O Ceará conta com apenas uma baixa no departamento médico. Na lista dos últimos contratados para a Série B, o volante Zé Ricardo segue recuperação depois de cirurgia no quinto metatarso do pé esquerdo. Fora isso, o time não tem lesionados.

Por outro lado, Barroca deve poupar alguns atletas devido a maratona de jogos. Com apenas dois treinos até a partida contra a Ponte Preta, o treinador deve dar oportunidade a jogadores que não puderam enfrentar o Sport.

Já a Macaca tem os retornos de Jeh, Matheus Jesus e Dudu, mas tem problemas com lesões. Os volantes Ramon Carvalho e Léo Naldi estavam no período de transição e são dúvidas. Júnior Tavares estava com suspeita de dengue e deve ser poupado.

Outras dúvidas ficam em torno do zagueiro Fábio Sanches, do lateral-esquerdo Jean Carlos e do meia Elvis. Os jogadores saíram de campo lesionados na partida contra o Botafogo-SP.