Ceará segue a recuperação na Série B, mas deve melhorar performance com Eduardo Barroca

O Ceará empatou com a Ponte Preta sem gols, neste domingo (7), pela Série B de 2023. Um ponto importante para a campanha de recuperação na tabela, mas uma performance que preocupa para a sequência do torneio: o Vovô errou muito no Moisés Lucarelli-SP e sofreu além do excesso.

O aspecto físico e mental foram cobrados, além da alta temperatura, com um elenco desgastado após a conquista da Copa do Nordeste no meio da semana. Barroca até modificou peças da espinha dorsal com as entradas do volante Willian Maranhão, meia Jean Carlos e atacante Nícolas.

Legenda: Willian Maranhão ganhou oportunidade no meio-campo alvinegro contra a Ponte Preta Foto: Israel Simonton / Ceará

Na teoria, o esquema 4-3-3. Na prática, um time que tentou administrar a posse, ter uma armação lenta e encontrar os espaços sem muita movimentação ou aproximação entre os setores, insistindo na saída de bola desde a defesa. No fim, teve baixa produção e levou menos perigo que o adversário.

É fato: faz parte do conceito do novo técnico. O tempo de trabalho é curto, com três jogos seguidos como visitante. Agora o desempenho liga o alerta, a equipe pode se apresentar melhor organizada e com maior repertório ofensivo, como já fez em parte de 2023, na época até com um plantel sem reforços.

Apontamentos após o empate, com um detalhe. A defesa do Ceará não foi vazada pela primeira vez após 10 jogos. No âmbito individual, o goleiro Richard trabalhou bem quando necessário.

Pontuação e sequência

Legenda: O meia Jean Carlos foi titular do Ceará contra a Ponte Preta Foto: Israel Simonton / Ceará

O contraponto é a força dos resultados. Das derrotas para Ituano e Guarani-SP sob o comando de Gustavo Morínigo, o Ceará venceu o ABC e empatou com a Ponte Preta após a chegada de Barroca - respirando mais na Série B.

Logo, são quatro dos seis pontos conquistados. A sequência é dura e servirá como apontamento para o caminho que o trabalho está sendo conduzido, com um tempo a mais para novas ideias e a implementação de um estilo diferente.

Sequência do Ceará Série B de 2023

10.05 - Ceará x Vitória | às 19h, no PV

13.05 - Ceará x Tombense-MG | às 18h15, no PV

16.05 - Criciúma x Ceará | a definir

