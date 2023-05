Ceará comemora título da Copa do Nordeste com carreata pelas ruas; veja imagens

O Ceará comemorou o tricampeonato da Copa do Nordeste ao lado da torcida neste domingo (7). O clube organizou uma carreata pelas ruas de Fortaleza para celebrar o título conquistado na última quarta-feira, em cima do Sport, na Ilha do Retiro, em Recife.

Com a taça em mãos, alguns jogadores como Cristian e Caio Rafael, não relacionados para o jogo contra a Ponte, participaram do evento que passou por diversas ruas da capital cearense. Veja imagens da comemoração que reuniu centenas de carros, motos e ônibus.

O Ceará entra em campo às 11h (de Brasília) deste domingo (7). A equipe enfrenta a Ponte Preta em jogo da quinta rodada do Brasileirão, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinhas (SP). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham tudo ao vivo e em tempo real.

VEJA IMAGENS: