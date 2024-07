Pochettino assume liderança em assistências no Brasileirão após passe para gol do Fortaleza

Tomás Pochettino, meia-atacante do Fortaleza, é o atual líder em assistências entre os jogadores da Série A do Brasileirão 2024. O argentino de 28 anos soma agora cinco passes para gol na atual edição do Campeonato Brasileiro.

Pochettino divide a liderança em assistências no Brasileirão com Pedro, do Flamengo, e Jean Lucas, do Bahia, ambos com cinco assistências cada. O meia-atacante também soma um gol na atual edição da Série A do Brasileirão.

Legenda: Pochettino durante jogo do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Pochettino deu a assistência para o gol marcado por Lucero na noite desta quinta-feira (11), na vitória do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Flamengo, na Série A do Brasileirão 2024. O jogador deu a quarta assistência nos últimos cinco jogos que disputou.