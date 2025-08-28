Diário do Nordeste
Pelo Olympiacos, Gustavo Mancha enfrentará Barcelona, Real Madrid e terá David Luiz como adversário

Equipe grega jogará a Liga dos Campeões

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:36, em 29 de Agosto de 2025)
Jogada
Legenda: O Olympiakos é o novo time do zagueiro Gustavo Mancha, ex-Fortaleza
Foto: Angelos TZORTZINIS / AFP

O zagueiro Gustavo Mancha deixou o Fortaleza para jogar no Olympiacos, da Grécia. E na equipe grega, o ex-tricolor jogará a Liga dos Campeões 2025/2026, e terá como adversários, os gigantes Real Madrid e Barcelona.

Outra curiosidade é que ele encontrará o ex-companheiro de Fortaleza como adversário na Liga dos Campeões: David Luiz.

O experiente zagueiro está no Pafos, do Chipre, e também será adversário do Olympiakos.

Legenda: O Olympiakos terá confrontos pesados na Liga dos Campeões
Foto: Divulgação / @olympiacosfc

Elenco

No elenco do Olympiacos, Mancha será treinado pelo espanhol  José Luis Mendilibar, de 64 anos e terá como companheiros 5 portugueses e 2 brasileiros.

Os dois brasileiros são: Rodinei, lateral-esquerdo ex-Flamengo de 33 anos e o atacante Gabriel, de 28 anos, que foi formado na base do Corinthians e fez carreira no futebol italiano. Rodinei é titular absoluto dos Thrylos e fez 45 jogos no ano passado.

Legenda: Rodinei comemorando o título grego pelo Olympiakos da temporada 2024/2025
Foto: Divulgação @olympiacosfc

Os portugueses são: Rúben Vezo, Costinha, Chiquinho, Diogo Nascimento e Gelson Martins.

Gustavo Mancha disputará posição com os seguintes zagueiros: o grego Retsos, de 27 anos, Rúben Vezo, português de 31 anos, o grego Kalogeropoulos, de 21 anos e o italiano Lorenzo Pirola, de 23 anos.

