Pelé parabeniza Cristiano Ronaldo por prêmio na Fifa e emociona atacante: “uma verdadeira lenda”

O Rei do Futebol, Pelé, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (17) para parabenizar o atacante português Cristiano Ronaldo pelo “prêmio especial masculino” da Fifa no The Best, que celebra os destaques da última temporada. O ex-atleta mandou felicitações e um abraço em vídeo.

“Nós somos da mesma equipe, o futebol. Todos estes anos em que cruzamos o mundo, não tive a oportunidade de te abraçar pessoalmente, porque nunca paramos. Mas aqui vai, de todo o coração, os meus parabéns para você e espero que um dia destes possamos nos ver para te dar um abraço pessoalmente. Cristiano Ronaldo, boa sorte e até à próxima”, afirmou em publicação no Instagram.

Com 81 anos, o ex-jogador venceu três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira e tem a alcunha de “melhor jogador de todos os tempos” pelos mais de 1.000 gols na carreira. Sobre a mensagem, CR7 reverenciou Pelé como uma ‘verdadeira lenda’ e ressaltou toda a emoção pela homenagem.

“Quando Pelé fala, o mundo ouve. É impossível não se emocionar quando uma pessoa tão incrível mostra todo o seu respeito e admiração por mim. Um eterno herói, um mito para todas as gerações e uma verdadeira lenda do esporte. Ele sabiamente disse que estamos todos no mesmo time: o time de futebol! Obrigado, Pelé! Espero poder vê-lo muito em breve, para que possamos sorrir juntos e conversar sobre esse jogo que amamos”, declarou o astro do Manchester United-ING em resposta.

O prêmio da Fifa foi concedido para Cristiano Ronaldo pelo recorde de gols com a seleção de Portugal. Na temporada de 2021, o atacante atingiu a marca de 115 gols em uma equipe nacional.