Paulinho Kobayashi é demitido do Ferroviário após sete jogos sem vitórias na Série C

Paulinho Kobayashi não é mais o técnico do Ferroviário. O anúncio oficial aconteceu na manhã desta terça-feira (6). O profissional foi desligado após o empate por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, que marcou o sétimo jogo do time, em sequência, sem vencer na Série C. Atualmente a equipe ocupa a vice-lanterna do campeonato.

O treinador, que conquistou a Série D com a equipe coral no último ano, se transferiu, no início desta temporada, ao Capital-DF e retornou ao Tubarão da Barra durante a Série C deste ano, para substituir Maurício Copertino e comandar a equipe até o fim do campeonato.

Demissão após críticas sobre salários atrasados

Na coletiva após o jogo, o ex-treinador do Ferrão fez críticas a diretoria do clube e expôs que os salários da comissão técnica e dos jogadores estariam atrasados.

“Falta dinheiro do ano passado. Nós não estamos recebendo, eu não recebi ainda do ano passado. Estou aqui já vai fazer noventa dias e recebi vinte dias. Eu não estou querendo transferir a culpa para o presidente. Então essa dificuldade existe, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Eu tentei trazer algumas contratações, não veio justamente por essas dificuldades e hoje nós estamos pagando o preço. Eu assumo a minha responsabilidade. Agora gostaria que essas pessoas também assumissem a responsabilidade, e não ficassem transferindo, apenas, para o presidente”, disse o técnico após o empate com o Sampaio Corrêa.