Parcial de ingressos de Fortaleza x São Paulo: 25 mil confirmados na Arena Castelão
Partida acontece nesta quinta-feira (2), às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 21:16)
Mais de 25 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza e São Paulo. A partida acontece nesta quinta-feira (2), às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
De acordo com dados divulgados pelo Fortaleza nesta quinta-feira (13), já são 24.559 torcedores confirmados, sendo 14.679 check-ins do Fortaleza e 9.880 ingressos vendidos.
PREÇO DOS INGRESSOS
- Inferior Norte: R$ 10(meia) | R$ 20(inteira)
- Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50(inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
* Sob supervisão de Vladimir Marques
