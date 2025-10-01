Parcial de ingressos de Fortaleza x São Paulo: 25 mil confirmados na Arena Castelão

Mais de 25 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza e São Paulo. A partida acontece nesta quinta-feira (2), às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com dados divulgados pelo Fortaleza nesta quinta-feira (13), já são 24.559 torcedores confirmados, sendo 14.679 check-ins do Fortaleza e 9.880 ingressos vendidos.

PREÇO DOS INGRESSOS

Inferior Norte : R$ 10(meia) | R$ 20(inteira)

: R$ 10(meia) | R$ 20(inteira) Inferior Sul : R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira) Superior Sul : R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira) Superior Central : R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)

: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira) Especial : R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira) Bossa Nova : R$ 25 (meia) | R$ 50(inteira)

: R$ 25 (meia) | R$ 50(inteira) Premium : R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira) Visitante: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

* Sob supervisão de Vladimir Marques