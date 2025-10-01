Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Parcial de ingressos de Fortaleza x São Paulo: 25 mil confirmados na Arena Castelão

Partida acontece nesta quinta-feira (2), às 19h30, pelo Campeonato Brasileiro

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 21:16)
Jogada
Legenda: Duelo entre tricolores acontecerá nesta quarta-feira (2), às 19h30
Foto: Ismael Soares/SVM

Mais de 25 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza São Paulo. A partida acontece nesta quinta-feira (2), às 19h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com dados divulgados pelo Fortaleza nesta quinta-feira (13), já são 24.559 torcedores confirmados, sendo 14.679 check-ins do Fortaleza e 9.880 ingressos vendidos.

PREÇO DOS INGRESSOS

  • Inferior Norte: R$ 10(meia) | R$ 20(inteira)
  • Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Superior Sul: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
  • Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
  • Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50(inteira)
  • Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
  • Visitante: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)

* Sob supervisão de Vladimir Marques

