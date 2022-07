Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão Sub-20: veja horário, onde assistir e escalações

O time do Ceará viajou á São Paulo para encarar o Palmeiras pela 5ª rodada do Brasileirão Sub-20. As equipes entram em campo neste domingo (10) ás 11h (horário de Brasília) no Allianz Parque.

O duelo do Grupo A é um confronto direto na parte de cima da tabela. O alvinegro está na 4ª posição, com 7 pontos, enquanto o Porco tem 9 pontos na 3ª colocação.

Onde assistir

A partida tem transmissão da TV Palmeiras e do SporTV

Prováveis escalações

Palmeiras: Kaique; Thiago, Naves, Michel; Léo, Ian, Ruan Ribeiro e Pedro Lima; Endrick, Jhon Jhon e Kevin. Técnico: Paulo Victor Gomes.

Ceará: Davi Schneider; Átila, Guilherme, David Ricardo e Romero; Afonso (Rubens), (Vila Verde), Wendell (Da Guia) e Pedro Igor (Daniel); David (Wesllen), Caio Rafael (Jatobá) e Tallison. Técnico: Marcos Valadares.

