Palmeiras pode poupar contra o Fortaleza por conta da Libertadores; entenda

Verdão enfrenta o River Plate nas quartas de final da competição continental

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:07)
Legenda: Lucas Sasha durante Fortaleza x Palmeiras na Série A do Brasileirão
Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras, próximo adversário do Fortaleza, terá uma semana importante antes de enfrentar o Leão. O time paulista enfrenta, na quarta-feira (17), o River Plate, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores 2025.

O confronto contra o River será em Buenos Aires, na Argentina. Por conta da proximidade e da importância da partida, existe a expectativa de que o Palmeiras enfrente o Fortaleza, no sábado (20), com uma equipe modificada.

A principal razão para isso seria o jogo da volta contra o River Plate, marcado para a quarta-feira seguinte, dia 24 de setembro, em São Paulo (SP). O Verdão luta por uma vaga na semifinal da competição continental.

Palmeiras e Fortaleza entram em campo no próximo sábado (20), às 21h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP), para disputar uma partida válida pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. O Leão busca escapar da parte baixa da tabela.

