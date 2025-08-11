O que disse Abel Ferreira sobre o VAR e o gol anulado do Ceará contra o Palmeiras

A arbitragem foi um dos principais temas da vitória do Palmeiras contra o Ceará por 2 a 1, de virada, neste domingo (10), no Allianz Parque, pela Série A do Brasileiro. Atrás do placar, o time paulista contou com duas intervenções do árbitro de vídeo (VAR) a favor, seja com um pênalti concedido após toque na mão do zagueiro Willian Machado e também no gol anulado de Aylon, que seria o empate.

Em coletiva, o técnico português Abel Ferreira citou a situação e afirmou que o VAR do futebol brasileiro é arcaico. Isso porque, na eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, o próprio comandante também criticou decisões da arbitragem que impactaram no resultado.

“Fomos em busca daquilo que queríamos que era ganhar o jogo, era primordial ganhar o jogo para mantermos o nosso objetivo nesta competição. E é verdade, no final, se no jogo contra o Corinthians, eu reclamei que o VAR é arcaico, hoje se calhar o nosso adversário pode falar o mesmo”. Abel Ferreira Técnico do Palmeiras

Os dois lances renderam muita reclamação por parte dos torcedores alvinegros nas redes sociais. E reforçam a necessidade de maior investimento por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em tecnologia e recursos que possam minimizar os erros, mas também sanar mais as dúvidas. O grande gargalo em si é justamente no melhor esclarecimento do critério para tomada de decisão.

Abel também aproveitou para elogiar o desempenho do Ceará. O Vovô chegou ao jogo com o Palmeiras após vencer o Cruzeiro e empatar com o Flamengo.

“É uma equipe que tinha feito bons resultados contra o Cruzeiro e contra o próprio Flamengo, que joga em um bloco médio e baixo, não nos deu muitas oportunidades na primeira parte. É uma equipa fresca que conseguiu tapar os caminhos do gol, não conseguimos ter muitas finalizações, não conseguimos ser ousados e fazer mais finalizações na primeira parte. Até conseguimos manter a calma na segunda parte, alterando um pouco a nossa forma de atacar, tentando surpreender o nosso adversário. É verdade que nós é que fomos surpreendidos, na primeira finalização que o nosso adversário faz à nossa baliza, faz o gol. Foi mais um obstáculo para testar a nossa força mental e a nossa resiliência e, modéstia à parte, a nossa equipe tem essa alma de lutar até ao fim”. Abel Ferreira Técnico do Palmeiras

Assim, o Ceará encerrou a maratona contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras com quatro de nove pontos disputados no fim do 1º turno da Série A. Na tabela de classificação, atinge os 22 e fica na 12ª colocação, se aproximando cada vez mais do objetivo final (45) para sacramentar a permanência. Apesar das queixas, com limitações, a equipe de Condé mostra que pode competir por mais no Brasileirão.