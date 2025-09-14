Palermo explica ausência de Guzmán e volta de Deyverson ao elenco do Fortaleza

O técnico Martín Palermo estreou com resultado positivo pelo Fortaleza. Neste sábado (13), na Arena Castelão, o argentino comandou o triunfo diante do Vitória-BA por 2 a 0, pela Série A. Em campo, um time com surpresas entre os titulares, mas também ausências sentidas pelo torcedor. Na coletiva, o treinador explicou o motivo do meia colombiano Yeison Guzmán não ser relacionado.

"Sobre Guzmán, na competência dele tem Prior, Pochettino e Crispim, são há muitos jogadores para um só posto, então escolhi deixar Guzmán fora, mas já vi que ele está predisposto (a jogar), com expectativa, mas tenho de escolher um para ser titular, um reserva e os demais tem de esperar". Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Em campo, Lucca Prior iniciou como titular e foi substituído por Pochettino. Depois, o recém-chegado Lucas Crispim participou da partida. Assim, do setor de criação, resta apenas Guzmán ganhar os primeiros minutos. Após uma longa negociação com o Torpedo, da Rússia, foi anunciado em 1º de setembro, com contrato até 2027, em transação de US$ 1,1 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões).

Retorno de Deyverson

Outro tema de debate com Palermo foi a reintegração dos atletas que foram afastados pelo então técnico português Renato Paiva no Fortaleza: o goleiro Magrão, os volantes Rodrigo, Martínez e Zé Welison, e o atacante Deyverson. Do quinteto, o centroavante era o mais desgastado com a torcida.

Antes titular, o atleta de 34 anos saiu dos planos da antiga comissão técnica por questões comportamentais. Assim, treinou separado do grupo até a chegada do novo comandante tricolor. Na coletiva, Palermo ressaltou que o momento é de união e que também gosta de “loucos” no elenco.

"Eu falei com ele (Deyverson), sinto que é importante Sabemos como ele é, e vou ajudar para que em algum momento seja utilizado, pois acho que é um jogador importante, querido, e desde o primeiro dia que falei com o presidente (Marcelo Paz), falei que queria todos juntos, então hoje não entrou, mas poderia ser uma opção. Sei que tem a sua loucura interna, mas é bom ter esse jogador, eu gosto do jogador louco, e tenho que ajudá-lo, então vai ser mais um dentro do elenco". Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Deyverson chegou ao Pici em março, com um vínculo até 2026. Contratado junto ao Atlético-MG, disputou 26 partidas, com cinco gols e uma assistência. O afastamento ocorreu após a eliminação nas oitavas da Libertadores para o Vélez Sarsfield, da Argentina, quando foi titular nas duas partidas do confronto. Desde então, não foi relacionado para os jogos contra Mirassol e Internacional pelo Brasileirão.

Recado de Palermo

As mensagens de Palermo são muito nítidas. O tom é o mesmo da apresentação. Em um momento de crise e muita necessidade de resultados, o argentino deseja mobilizar o vestiário, então precisa de união interna para conseguir um maior impacto imediato.

Assim, os afastados voltam ao grupo - o volante Rodrigo até ganhou minutos. E se amplia também as opções disponíveis no elenco, com mais “material humano” para trabalhar e definir o time ideal, além do recado de que todos são importantes agora.

Sim, Deyverson sempre será um risco comportamental, faz parte do “combo” do atleta, mas Palermo acredita que pode ajudá-lo, sendo que o maior auxílio será para o próprio treinador caso consiga a integração, então esse esforço faz sentido para quem acabou de chegar em um novo trabalho.

No caso de Guzmán, o retrato é apenas um: quem define se joga ou não é o campo, o dia a dia e a condição física. Independentemente de toda a expectativa da torcida, com esforço da gestão pela contratação, o meia aparece na 4ª opção do setor no momento e precisa conquistar o espaço no time principal através da próxima semana de treinos.

O colombiano treina há mais de um mês com o grupo, apesar do anúncio mais tardio, e foi preterido por Lucas Crispim, por exemplo, que se incorporou ao elenco mais tarde. O momento é de trabalho, e não são os status do reforço que o colocarão na equipe.

Em tempo: diante de uma temporada com tantas movimentações de mercado ruins e sem efeito, seria importante que Guzmán fosse útil ao clube, principalmente pelo valor investido. E lógico que ainda há tempo e oportunidade para isso durante a Série A.