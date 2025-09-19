Diário do Nordeste
Palmeiras deve poupar contra Fortaleza; veja escalação

A partida ocorre neste sábado (20), às 21h, no Allianz Parque

Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:24)
Legenda: O meia Raphael Veiga é um dos cotados para atuar no Palmeiras contra o Fortaleza
Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O Palmeiras planeja poupar parte dos titulares contra o Fortaleza no próximo sábado (20), às 21h, no Allianz Parque, pela 24ª rodada da Série A. Com foco na Libertadores, o técnico português Abel Ferreira avalia preservar os principais jogadores e utilizar uma equipe alternativa no Brasileirão.

A decisão é motivada pelo desgaste físico, visto que o time entrou em campo na última quarta (17), no estádio Monumental de Nuñez, na Argentina, na vitória por 2 a 1 contra o River Plate, pelas quartas. Assim, tem a volta na próxima quarta (24), às 21h30, em casa, e deseja a classificação.

Segundo o ge, uma provável escalação no 4-3-3 tem: Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Martínez, Allan (Lucas Evangelista) e Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa.

Vale ressaltar que não há atletas suspensos. A única baixa é o atacante Paulinho, que passou por cirurgia e está fora da temporada. Na tabela de classificação, o Palmeiras aparece na 3ª colocação, com 46 pontos, enquanto o Ceará é o 11º, com 27.

