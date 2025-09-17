A importância dos próximos 5 jogos do Fortaleza; veja projeção de pontos

Os próximos cinco jogos do Fortaleza são essenciais para consolidar uma reação na Série A. Após superar o Vitória-BA na estreia do técnico Martín Palermo, o Leão diminuiu a distância para sair da zona de rebaixamento, mas segue em uma situação crítica e com alto risco de queda para a Série B.

Logo, é fundamental pontuar nessa sequência, quando encara três adversários próximos do Z-4. Os respectivos confrontos são com: Palmeiras (F), Sport (C), São Paulo (C), Juventude (F) e Vasco (C).

Legenda: Os próximos cinco jogos do Fortaleza na Série A de 2025 Foto: reprodução / SVM

Com exceção do Palmeiras, será o panorama mais acessível até o fim do torneio. Assim, conseguir os placares nas próximas partidas não significa permanência definida, mas será decisivo para saber se a equipe segue na luta ou não. No 1º turno, nessa sequência, por exemplo, somou cinco pontos.

Projeção de pontuação do Fortaleza

Caso essa pontuação se repita, não será suficiente para o Fortaleza reagir. No momento, na vice-lanterna, o time está com 18 pontos somados, ainda cinco distante do Santos, o 1º fora do Z-4.

A projeção perfeita seria de 15 pontos, algo extremamente difícil. No mundo mais realista, um cálculo possível é de conquistar 10 pontos: três vitórias, um empate e uma derrota no recorte de confrontos.

Para seguir ainda mais competitivo, a expectativa pode melhorar caso consiga pontuar diante do Palmeiras, no sábado (20), às 21h, no Allianz Parque, pela Série A. O time paulista está envolvido nas quartas da Libertadores, onde encara o River Plate-ARG, na Argentina, e pode poupar o elenco.

Pelo nível do oponente, atual vice-líder do Brasileirão, conseguir um empate também seria excelente. Deste modo, a missão é diminuir a margem de saída do Z-4 a cada rodada para respirar mais no fim.