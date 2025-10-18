Palermo valoriza postura do Fortaleza apesar de derrota: 'Nunca se rendeu'

Apesar da derrota, Martín Palermo valorizou a entrega dos jogadores do Fortaleza em campo. A equipe foi superada por 1 a 0 pelo Cruzeiro neste sábado (18), dia em que o clube completa 107 anos. As equipes se enfrentaram no Mineirão, em jogo da 29ª rodada do Brasileiro.

"É o que nos está faltando: a efetividade de concretizar tudo o que temos gerado tanto no jogo contra o Vasco quanto no dia de hoje. Vejo uma equipe que se entrega, que dá tudo até o final. Creio que nisso o torcedor tem que ficar tranquilo. Obviamente, sempre está faltando converter as situações que geramos e a proposta que a equipe demonstra ter contra os rivais. Incomodamos hoje o Cruzeiro, não lhes demos a possibilidade de que passassem por cima de nós", afirmou o técnico.

"A equipe teve caráter e, principalmente, nunca se rendeu. Estamos todos pensando que, se minimamente essa parte boa vier para nós, em converter tudo o que geramos, todo o esforço que fazemos, confiamos em que a equipe não vai se dar por vencida e até o fim vamos tentar desta maneira. Mais não posso pedir. Certamente o torcedor estará pedindo para concretizar todas as situações de gol, mas a atitude, a vontade e tudo o que a equipe está transmitindo para que o torcedor pelo menos se sinta identificado, isso é uma certa tranquilidade para mim", completou.

O Tricolor do Pici segue em 18º lugar na tabela, com 24 pontos somados. São quatro de distância para o Vitória, que está uma posição acima e sete atrás do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Cruzeiro se mantém em terceiro lugar, com 56 pontos.

O Fortaleza volta a campo no sábado (25), quando recebe o Flamengo. As equipes se enfrentam às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo da 30ª rodada.