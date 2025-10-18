Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Palermo valoriza postura do Fortaleza apesar de derrota: 'Nunca se rendeu'

Equipe foi superada pelo Cruzeiro, no Mineirão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Martín Palermo, técnico do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Apesar da derrota, Martín Palermo valorizou a entrega dos jogadores do Fortaleza em campo. A equipe foi superada por 1 a 0 pelo Cruzeiro neste sábado (18),  dia em que o clube completa 107 anos. As equipes se enfrentaram no Mineirão, em jogo da 29ª rodada do Brasileiro. 

"É o que nos está faltando: a efetividade de concretizar tudo o que temos gerado tanto no jogo contra o Vasco quanto no dia de hoje. Vejo uma equipe que se entrega, que dá tudo até o final. Creio que nisso o torcedor tem que ficar tranquilo. Obviamente, sempre está faltando converter as situações que geramos e a proposta que a equipe demonstra ter contra os rivais. Incomodamos hoje o Cruzeiro, não lhes demos a possibilidade de que passassem por cima de nós", afirmou o técnico. 

"A equipe teve caráter e, principalmente, nunca se rendeu. Estamos todos pensando que, se minimamente essa parte boa vier para nós, em converter tudo o que geramos, todo o esforço que fazemos, confiamos em que a equipe não vai se dar por vencida e até o fim vamos tentar desta maneira. Mais não posso pedir. Certamente o torcedor estará pedindo para concretizar todas as situações de gol, mas a atitude, a vontade e tudo o que a equipe está transmitindo para que o torcedor pelo menos se sinta identificado, isso é uma certa tranquilidade para mim", completou.

 

O Tricolor do Pici segue em 18º lugar na tabela, com 24 pontos somados. São quatro de distância para o Vitória, que está uma posição acima e sete atrás do Santos, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Cruzeiro se mantém em terceiro lugar, com 56 pontos.

O Fortaleza volta a campo no sábado (25), quando recebe o Flamengo. As equipes se enfrentam às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em jogo da 30ª rodada.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza pressiona, mas é derrotado pelo Cruzeiro fora de casa e vê situação no Z-4 piorar

teaser image
Jogada

Fortaleza completa 107 anos no ápice de crise na Série A e luta contra desânimo

Assuntos Relacionados
Foto de Breno Lopes Fortaleza x Cruzeiro

Jogada

Brenno Lopes lamenta derrota para o Cruzeiro e projeta duelo contra o Flamengo

Tricolor do Pici foi derrotado neste sábado, no Mineirão

Ian Laurindo* Há 40 minutos
técnico

Jogada

Palermo valoriza postura do Fortaleza apesar de derrota: 'Nunca se rendeu'

Equipe foi superada pelo Cruzeiro, no Mineirão

Crisneive Silveira Há 48 minutos
jogadores

Jogada

Sob comando de Jelena Todorovic, Fortaleza BC vence o Vasco na estreia do NBB 25/26

Duelo marcou a estreia da técnica sérvia na competição

Crisneive Silveira 18 de Outubro de 2025
Vitor Belfort aparece com o rosto inchado

Jogada

Vitor Belfort aparece com rosto inchado, mas explica: 'implante capilar'

A lenda do MMA publicou um vídeo nas redes sociais neste sábado (18)

Redação 18 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Fortaleza vence Ferroviário e conquista bicampeonato do Cearense Sub-20

Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas

Crisneive Silveira 18 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Sem Arthur Cabral e Savarino, Botafogo divulga relacionados contra o Ceará

Equipes se enfrentam neste domingo (19)

Crisneive Silveira 18 de Outubro de 2025