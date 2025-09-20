Diário do Nordeste
Palermo escala o Fortaleza com novidades contra o Palmeiras

Equipes jogam no Allianz Parque pela Série A do Brasileirão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Bruno Pacheco foi titular na estreia do técnico argentino Martín Palermo pelo Fortaleza
Foto: Kid Júnior / SVM

Martín Palermo, técnico do Fortaleza, fez mudanças no time titular para a partida contra o Palmeiras, neste sábado (20). A principal novidade foi a escolha de Lucas Crispim para começar como o meia-atacante titular da equipe.

Lucas Crispim retornou recentemente ao Fortaleza e fez sua estreia pelo Leão no último sábado (13), quando o time venceu o Vitória na Arena Castelão. Naquela ocasião, Crispim entrou no segundo tempo e foi elogiado pelos torcedores.

Outra novidade na escalação do Fortaleza foi o retorno de Lucas Sasha, volante que estava no departamento médico nas últimas semanas. Houve mudança também no gol, com João Ricardo lesionado e Helton Leite retornando à titularidade.

  • Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Palmeiras e Fortaleza jogam às 21h no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. O Leão busca se recuperar na tabela de classificação.

