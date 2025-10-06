Diário do Nordeste
Palermo elogia reação do Fortaleza contra o Juventude: ‘essa é a equipe que quero’

Tricolor do Pici venceu o Juventude de virada na Série A, jogando fora de casa

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:04)
Jogada
Legenda: Palermo elogia reação do Fortaleza contra o Juventude
Foto: Ismael Soares/SVM

O treinador argentino Martín Palermo, técnico do Fortaleza, elogiou o poder de reação de sua equipe após vencer o Juventude de virada no último domingo (5), pela Série A. O treinador disse que não gostou do primeiro tempo da equipe e precisou ter uma “conversa” profunda nos vestiários, no intervalo, quando o Fortaleza perdia por 1 a 0.

“Eu não estava vendo a equipe funcionar como eu pretendia. Sabendo da importância da partida, creio que o intervalo serviu para mim e os jogadores nos darmos conta de que tinha que mudar completamente a cara dos primeiros 45 minutos”, disse Palermo na coletiva.

O treinador havia optado por uma escalação modificada no setor de meio-campo, com três volantes escalados como titulares e Matheus Pereira, que normalmente atua como segundo volante, fazendo a função de meia. No segundo tempo, porém, Palermo fez mudanças na equipe, que resultaram em uma melhora de desempenho.

“Creio que essa resposta foi vista desde o início do segundo tempo, devido ao fator anímico, à confiança, ao fato de termos tido uma conversa muito profunda no vestiário, de que as oportunidades estavam escapando. [...] A equipe teve outra postura em campo e foi buscar desde o início do segundo tempo de outra maneira”, destacou o treinador.

Essa é a equipe que quero ver em campo. [...] Temos que ser a equipe do segundo tempo, com essa atitude. Não estamos no momento de tentar buscar fazer um jogo bom ou muito vistoso, mas sim que é o momento de muito esforço, combate, de ver a equipe como esses 11 guerreiros que lutam por um objetivo que não é fácil. Que o torcedor veja que a equipe vai fazer isso, vai se entregar, estamos todos comprometidos.
Martín Palermo
Técnico do Fortaleza

PRIMEIRO GOL DE ADAM BAREIRO

Adam Bareiro comemora gol pelo Fortaleza
Legenda: O Fortaleza venceu o Juventude de virada, fora de casa, pela Série A
Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

A virada do Fortaleza aconteceu com gol do atacante paraguaio Adam Bareiro, que entrou em campo no segundo tempo. Muito questionado pelos torcedores, o centroavante já havia desperdiçado grandes chances em outras partidas e, em 13 jogos, ainda não havia marcado nenhum gol com a camisa tricolor.

“Adam estava necessitando do gol e, por sorte, nos deu esse triunfo. Vai servir muito para ele, para a confiança, segurança, assim como também sinto essa confiança com Lucero, como foram os jogos anteriores com Deyverson, que sei o que podem me dar”, completou Palermo.

Jogada

Daniel Farias Há 54 minutos
