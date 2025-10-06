Fortaleza ganha posição na luta contra rebaixamento na Série A; veja tabela e chances

Uma rodada perfeita devolveu o Fortaleza para a luta pela permanência na Série A de 2025. Fora de casa, o time cearense virou contra o Juventude por 2 a 1, neste domingo (5), e reduziu a distância para sair da zona de rebaixamento, após derrotas de Vitória-BA e Santos, em apenas quatro pontos.

No momento, o time cearense aparece na 18ª colocação, com 24 pontos. O Santos é o 16º, com 28.

Legenda: O Fortaleza subiu uma posição na tabela após a 27ª rodada da Série A Foto: reprodução / CBF

Logo, o alvo está definido. E se todo mundo do Z-4 tem um rebaixamento encaminhado (Sport, Juventude e Vitória-BA), adversários esses que o Fortaleza venceu desde a chegada do técnico argentino Palermo, o desafio passa a ser alcançar algum clube que está fora e não conseguiu descolar do cenário perigoso.

Além do Santos, o Atlético-MG (15º, com 29) surge como postulante. E ainda há um confronto atrasado, válido pela 16ª rodada, contra o Fortaleza. Logo, a esperança voltou de vez ao Pici.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Leão é de 71% no momento. É o menor da zona, que tem: Sport (97%), Juventude (81%) e Vitória-BA (77%), acompanhados de Santos (30%) e Atlético-MG (13%) como os postulantes de maior risco atualmente.

Matemática do Fortaleza contra o rebaixamento

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o número mágico para a permanência está em 43 pontos, menor que a média histórica (45). A cada rodada, a depender dos resultados do Z-4, o índice sofre uma variação.

Logo, em uma conta simples, o Fortaleza precisa somar mais 19 pontos nos 12 jogos restantes para escapar do rebaixamento. Pela matemática, ainda é possível, visto que a equipe disputa 36 pontos.

O problema é a falta de constância dos resultados. O trabalho de Palermo é positivo, com três vitórias em cinco jogos, mas recebeu a equipe muito afundada no Z-4 após passagem do português Renato Paiva. Por isso, essa melhora ainda não é suficiente, obrigando a equipe a engatar uma sequência de vitórias. E isso precisa começar já na próxima quarta-feira (15), quando encara o Vasco, às 21h30, na Arena Castelão.

A permanência tricolor na elite nacional virou obra do milagre, mas um passo foi dado.

A pontuação que o Fortaleza precisa para escapar