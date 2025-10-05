Diário do Nordeste
Juventude x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalaçõe

Em Caxias do Sul, o Tricolor do Pici vai em busca da vitória no confronto direto para tentar se livrar da zona de rebaixamento

Escrito por
Fernanda Alves producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Em Caxias do Sul, o Tricolor do Pici vai em busca da vitória no confronto direto para tentar se livrar da zona de rebaixamento
Foto: Ismael Soares / SVM

Não deu tempo do Fortaleza pensar na derrota para o São Paulo, por 2 a 0, na última quinta-feira (2), com um atleta a mais e jogando na Arena Castelão. A chave virou e, agora, tem um confronto direto contra o Juventude, neste domingo (5), às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul–RS. A diferença entre as equipes é de dois pontos: Juventude, na 18ª colocação, com 23 pontos; e Fortaleza, em 19º colocado, com 21 pontos.

Thiago Carpini, treinador do Jaconero, chegará a marca de dez jogos. Até o momento, são três vitórias, derrotas e empates. Junto do Leão do Pici com o maior número de reveses da competição, o Juventude perdeu e venceu cinco partidas como mandante e empatou em três duelos.

Martín Palermo vai para o quinto jogo no Tricolor de Aço, com duas vitórias e duas derrotas até aqui. O treinador quer conquistar a primeira vitória do Fortaleza como visitante na Série A. O Laion é o pior visitante do Brasileirão, com somente quatro pontos conquistados, sendo também a equipe com mais derrotas na elite nacional, empatado com o adversário, o Juventude.

RETROSPECTO

Fortaleza e Juventude duelam 21 vezes, com dez vitórias tricolores, nove empates e duas vezes que o alviverde levou a melhor. Com o Jaconero de mandante, foram dez partidas, com as equipes vencendo por duas oportunidades e seis empates.

O último duelo entre Leão e Juve foi no dia 10 de maio, quando o Fortaleza goleou por 5 a 0 o Juventude no Estádio Presidente Vargas (PV). Os gols foram de Lucero, duas vezes, além de Breno Lopes, Pochettino e Calebe.

Thiago Carpini, que é o terceiro treinador do Juventude em 2025, já enfrentou o Fortaleza este ano, quando treinava o Vitória e venceu por 2 a 1.

COMO CHEGA O JUVENTUDE?

Carpini terá problemas para definir o sistema defensivo, por perder os laterais-esquerdos Marcelo Hermes e Alan Ruschel após suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, na partida contra o Atlético-MG na última rodada. As opções para o treinador são o zagueiro Marcos Paulo, ou do lateral-direito Ewerthon, ambos improvisados.

Outras baixas são os zagueiros Wilker Ángel, Natã, Abner e o atacante Gabriel Veron. Pelo lado positivo, há os retornos do volante Caíque e do atacante Gabriel Taliari. Ambos estavam suspensos.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Martín Palermo relacionou 24 atletas para o duelo fora de casa. O grupo viajou na tarde desse sábado (4). No departamento médico, as novidades são o lateral-esquerdo Bruno Pacheco (edema no músculo posterior da coxa esquerda) e o meia Lucas Crispim (fadiga muscular).

O goleiro João Ricardo segue no departamento médico com tendinite no ombro direito, assim como o lateral-esquerdo Weverson (edema muscular no adutor da coxa direita); e meia-atacante Lucca Prior: desconforto no púbis.

Moisés, atacante, segue em transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Com seis baixas, há duas alternativas para Palermo escolher o lado esquerdo. A primeira é Diogo Barbosa siga na lateral-esquerda, já que Pacheco e Weverson estão lesionados. Outra alternativa é colocar o zagueiro Gastón Ávila improvisado no lado esquerdo, com a dupla de zaga formada por Brítez e Kuscevic.

No meio de campo, sem Lucas Crispim, os candidatos a assumirem a vaga dele, são Yeison Guzmán ou Pochettino, ao lado da dupla Lucas Sasha e Matheus Pereira.

Os três centroavantes foram relacionados. Para o duelo, a expectativa é que o Lucero retorne a titularidade. O ‘El Gato’ não balança as redes há um turno. A última vez foi na goleada por 5 a 0, contra o Juventude, no Estádio Presidente Vargas (PV), no dia 10 de maio. Kayke segue de fora.

A lista de pendurados do Leão têm sete atletas: Lucero, Matheus Pereira, Yago Pikachu, Lucca Prior, Deyverson, Bareiro e Gastón Ávila.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será transmitida pelo Premiere.

PALPITES

inter@

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Juventude: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Cipriano) e Ewerthon; Caíque, Jadson e Mandaca; Lucas Fernandes, Ênio e Taliari. Técnico: Thiago Carpini

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Kuscevic e Gastón Ávila; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Yeisón Guzmán; Marinho, Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martín Palermo

JUVENTUDE X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA
​Competição: 27ª rodada do Brasileirão
Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS
Data: 05/10/2025 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)

ARBITRAGEM

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistente 1: Eduardo Goncalves da Cruz (MS)
Assistente 2: Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
Quarto Árbitro: Gabriel dos Santos Queiroz (GO)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ)
AVAR2: Rejane Caetano da Silva (RJ)

