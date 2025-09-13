Palermo define Fortaleza com novidades contra o Vitória-BA; veja escalação

O técnico argentino Martín Palermo promoveu mudanças na escalação do Fortaleza contra o Vitória-BA. Na estreia do comandante, neste sábado (13), às 16h, na Arena Castelão, o comandante manteve o esquema 4-3-3 e acionou o volante Pierre e o atacante Pikachu para a formação titular.

Além disso, o meia colombiano Guzmán, que ainda não estreou, não foi relacionado. Em contrapartida, o goleiro João Ricardo retorna ao time após dois meses, substituindo Helton Leite. Uma outra surpresa é a ausência do volante Lucas Sasha, que não está no último boletim médico.

A lista do DM conta com os zagueiros ⁠Benevenuto (edema muscular na posterior da coxa direita) e Kuscevic (em transição após edema muscular no adutor da coxa direita), o lateral-direito Tinga (edema muscular no adutor da coxa direita) e o atacante Moisés (em transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda).

Escalação do Fortaleza