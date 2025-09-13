Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Palermo define Fortaleza com novidades contra o Vitória-BA; veja escalação

As equipes se enfrentam neste sábado (13), na Arena Castelão

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:51)
Jogada
Legenda: O atacante Yago Pikachu voltou ao time titular sob o comando de Martín Palermo
Foto: Davi Rocha / SVM

O técnico argentino Martín Palermo promoveu mudanças na escalação do Fortaleza contra o Vitória-BA. Na estreia do comandante, neste sábado (13), às 16h, na Arena Castelão, o comandante manteve o esquema 4-3-3 e acionou o volante Pierre e o atacante Pikachu para a formação titular.

Além disso, o meia colombiano Guzmán, que ainda não estreou, não foi relacionado. Em contrapartida, o goleiro João Ricardo retorna ao time após dois meses, substituindo Helton Leite. Uma outra surpresa é a ausência do volante Lucas Sasha, que não está no último boletim médico.

A lista do DM conta com os zagueiros ⁠Benevenuto (edema muscular na posterior da coxa direita) e Kuscevic (em transição após edema muscular no adutor da coxa direita), o lateral-direito Tinga (edema muscular no adutor da coxa direita) e o atacante Moisés (em transição após lesão no músculo posterior da coxa esquerda).

Escalação do Fortaleza

Escalação do Fortaleza
Legenda: A escalação do Fortaleza contra o Vitória-BA
Foto: divulgação / Fortaleza

 
Assuntos Relacionados
Yago Pikachu em ação pelo Fortaleza

Jogada

Palermo define Fortaleza com novidades contra o Vitória-BA; veja escalação

As equipes se enfrentam neste sábado (13), na Arena Castelão

Alexandre Mota Há 44 minutos
Aylon em ação pelo Ceará

Jogada

Ceará viaja sem Lucas Mugni para jogo contra o Vasco; veja relacionados

O técnico Léo Condé relacionou 23 jogadores para a partida da Série A

Alexandre Mota Há 2 horas
Atletas de Fortaleza e Vitória-BA disputam bola

Jogada

Fortaleza x Vitória-BA pela Série A: acompanhe ao vivo

A partida é válida pela 23ª rodada do Brasileirão

Redação 13 de Setembro de 2025
Foto de Fluminense x Corinthians

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 13 de julho de 2025

Ian Laurindo* 13 de Setembro de 2025

Jogada

Símbolo do Ceará aguerrido e resiliente, Dieguinho crava: 'Melhor momento da carreira'

Volante lembra início difícil de carreira e percalços até chegar ao Ceará na elite do futebol brasileiro

Vladimir Marques 13 de Setembro de 2025
Fortaleza detalha situação de Moisés

Jogada

Fortaleza divulga novo boletim médico e detalha situação de Moisés; confira

Atacante completa cinco meses sem jogar neste sábado (13), quando o Tricolor enfrenta o Vitória-BA

Ian Laurindo* 12 de Setembro de 2025