Palermo atualiza situação de Moisés no Fortaleza: ‘já podemos utilizá-lo’

Lesionado desde abril, atacante pode retornar contra o Vasco, próxima partida

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Moisés durante partida do Fortaleza
Foto: Kid Júnior / SVM

O retorno do atacante Moisés está próximo de acontecer no Fortaleza. Pelo menos é o que acredita o técnico do Leão, o argentino Martín Palermo. Ele respondeu sobre a situação do atacante (lesionado desde abril) em entrevista coletiva após o jogo contra o Juventude.

“Ele parece muito bem, parece com muita vontade, está nessa etapa em que já podemos utilizá-lo”, disse Palermo após a vitória do Fortaleza sobre o Juventude. Moisés não atua desde o dia 13 de abril, quando sofreu lesão no coxa em jogo contra o Internacional.

Foto de Moisés, atacante do Fortaleza, durante jogo contra o Internacional na Série A do Brasileirão
Legenda: Moisés, atacante do Fortaleza, durante jogo contra o Internacional na Série A do Brasileirão
Foto: Davi Rocha/SVM

O Fortaleza terá um tempo de preparação antes da próxima partida na Série A do Brasileirão 2025. Por conta da Data Fifa de outubro, o Campeonato Brasileiro será paralisado e o Leão voltará a campo apenas no dia 15, quando enfrenta o Vasco.

Creio que estes dez dias farão muito bem a ele (Moisés) para que ele também se sinta seguro. Foram muitos meses fora. Nesta última semana ele se sentiu muito melhor, temos que gerar nele também essa segurança e essa confiança de não voltar a acreditar que vai se lesionar de novo. E é um pouco também de confiança que nós transmitimos a ele, e sabendo também da importância que é ter Moisés bem, em sua plenitude.
Martín Palermo
Técnico do Fortaleza

Fortaleza e Vasco entram em campo no dia 15 de outubro, quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela 28ª rodada da Série A do Brasileirão. O Leão é o 18º colocado, com 24 pontos em 26 rodadas.

