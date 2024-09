PaiN Gaming x Vivo Keyd Stars pela final do CBLOL 2024: confira data, horário e onde assistir

PaiN Gaming e Vivo Keyd Stars disputam a final do 2º Split do CBLOL 2024 no próximo sábado (7), a partir das 13 horas (horário de Brasília), no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte (MG).

O confronto, em melhor de cinco partidas (md5), será o último Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) da história, já que, a partir da próxima temporada, o torneio nacional passará a integrar uma liga das Américas como Conferência Sul.

COMO CHEGAM AS EQUIPES

As equipes chegam para a grande final com a rivalidade a flor da pele. Com a segunda melhor campanha da fase classificatória, a paiN chega na grande final pelo sexto ano seguido. Para chegar até aqui, a paiN conquistou 14 vitórias e quatro derrotas durante a fase de classificação e, na semifinal, derrotou a própria Vivo Keyd por 3 a 1, o que lhe classificou para a decisão do torneio.

Se a paiN teve a segunda melhor campanha da fase classificatória, a Keyd foi a única que a superou — tendo conquistado uma vitória a mais que sua rival na decisão. Contudo, como dito antes, na semifinal da fase superior, a Vivo Key foi derrotada pela paiN, fato que lhe rebaixou para a chave inferior. Com isso, para se classificar a final, a Vivo Keyd precisou derrotar a Matilha, por 3 a 2, na decisão da chave inferior para enfrentar a paiN na grande final do CBLOL 2024.

ONDE ASSISTIR

O CBLOL 2024 2° split será transmitido nos canais oficiais da Riot Games (desenvolvedora do game) no YouTube e Twitch.

ELENCOS DAS EQUIPES

paiN Gaming

Wizer (Topo); CarioK (Caçador); Dynquedo (Meio); TitaN (Atirador); Kuri (Suporte) ​Técnico: Xero

Vivo Keyd Star

Guigo (Topo); Disamis (Caçador); Leleko (Meio); Smiley (Atirador); ProDelta (Suporte) ​Técnico: SeeEl

RECOMPENSA PELO TÍTULO

Além do troféu, o vencedor da final conquistará:

O último título da história do CBLOL;

Prêmio de R$ 115 mil;

Classificação para o Worlds (Campeonato Mundial de LoL).