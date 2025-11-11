Oscar, meia do São Paulo e ex-Seleção, sofre problema cardíaco e cogita aposentadoria

O meia Oscar, do São Paulo e ex-Seleção Brasileira, apresentou alterações cardíacas durante exames realizados no CT da Barra Funda. O atleta foi encaminhado numa ambulância ao Einstein Hospital Israelita. Por isso, o atleta pode se aposentar dos gramados em breve.

O jogador realizava teste numa bicicleta ergométrica quando passou mal. O meia chegou a perder a consciência. Logo em seguida, ele foi socorrido pela equipe do hospital onde fazia os exames.

De acordo com o clube, foram constatadas alterações cardiológicas. O atleta segue sendo observado pela equipe médica. O jogador de 34 anos, apesar de estar clinicamente estável, passa a considerar a aposentadoria dos gramados com a situação.

Sofrendo com lesões desde seu retorno ao São Paulo no início da temporada, o jogador vinha tratando de fratura em três vértebras, lesão que o afastou por três meses do campo, além de outro edema na panturrilha. O meia, que já havia iniciado a transição, estava com expectativa de voltar a ser opção para o treinador argentino Hernán Crespo nos próximos jogos.

*Sob supervisão de Crisneive Silveira