Orçamento do Fortaleza para 2026 prevê R$ 65 milhões em venda de atletas do atual elenco

O Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou no último dia 30 de dezembro de 2025, o orçamento do clube para a temporada 2026. O orçamento operacional será de R$ 182 milhões, ou seja, o clube trabalha com esta estimativa de receita. As despesas, segundo o documento detalhado divulgado pelo clube é de R$ 167 milhões.

Previsão orçamentária do Fortaleza para 2026

O clube planeja uma redução de 55% nas despesas operacionais em relação ao orçamento de 2025. Essa diminuição é superior à queda projetada de 51% nas receitas operacionais após o rebaixamento para a Série B.

Legenda: Orçamento para 2026 detalhado em documento pelo Fortaleza EC SAF Foto: Divulgação / Fortaleza EC

Aposta alta na venda de jogadores

No detalhamento de receitas, chama a atenção o montante de R$ 65 milhões da venda de atletas do elenco atual.

Ou seja, o Fortaleza estima arrecadar um montante significativo com ativos do clube para a conta 'bater', já o clube prevê um superávit total de R$ 5,6 milhões após cobrir custos operacionais e dívidas.

Até o momento, o Fortaleza só arrecadou com a venda do atacante Brenno Lopes ao Coritiba. O clube tricolor ficou com 7,5 milhões ao negociar 50% dos direitos econômicos dele.

Legenda: Até o momento, o Fortaleza vendeu apenas o atacante Breno Lopes, ao Coritiba Foto: KID JUNIOR / SVM

Investimento para contratação de jogadores

O valor estipulado para a contratação de jogadores em 2026 é de R$ 15 milhões (R$ 10 milhões para contratações nas janelas de 2026 e R$ 5 milhões para pagamento de obrigações já contratadas).

Folha salarial do elenco para 2026

A folha do elenco profissional (Salário Bruto + Imagem) é orçada em R$ 4,6 mi por mês (R$ 55,2 mi por ano).

Assim, o Tricolor de Aço deve ter a maior folha salarial entre os clubes da Série B do Campeonato Brasileiro.

Pagamentos de empréstimos

Outro dado que chama a atenção no detalhamento orçamentário do Fortaleza são as despesas, com pagamento de empréstimos e juros.

As despesas financeiras preveem o pagamento de empréstimos de R$ 42 milhões e juros de R$ 10 milhões.