Olimpíadas 2024: Marta pega dois jogos de punição e ficará de fora da semifinal contra a Espanha

A Seleção Brasileira feminina venceu a França, neste sábado (3) pelas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris e avançou para a semifinal da competição. As meninas do Brasil, que não contaram com a participação de Marta — maior nome da história do futebol feminino brasileiro — durante o confronto, terão que enfrentar a Espanha na próxima fase, ainda, sem seu principal nome.

Segundo informações, confirmadas pela TNT Sports, durante a última partida da fase de grupos, contra a Espanha, a estrela brasileira recebeu um cartão vermelho direto por “jogo brusco grave”. Com isso, Marta sofreu uma punição de dois jogos, sendo assim, além do confronto contra as donas da casa, a camisa 10 do Brasil também ficará de fora da semifinal do torneio, que, coincidentemente, será realizada contra a Espanha.

De acordo com as informações, a decisão (da punição) foi baseada no “Artigo14.1e” do código disciplinar da competição e não cabe recurso. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi notificada antes do jogo contra a França, que aconteceu neste sábado (03).

A atacante, eleita seis vezes melhor do mundo pela FIFA, já havia anunciado que se aposentadoria da seleção brasileira após o término das Olimpíadas de Paris. Caso o Brasil tivesse perdido hoje, a atleta não atuaria mais pela seleção canarinho. Contudo, devido à vitória, Marta poderá atuar novamente, porém, resta saber se será em uma possível final ou em uma possível disputa pela medalha de bronze.