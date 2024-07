Olimpíadas 2024: Marta é expulsa em jogo do Brasil e deixa o campo chorando; veja vídeo

A atleta brasileira Marta, maior nome do futebol feminino brasileiro, foi expulsa durante o confronto contra a Espanha, pela terceira rodada do Grupo C dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Instantes após a falta, ainda no gramado, a “Rainha”, como também é chamada, se mostrava muito abalada, devido ao lance.

Enquanto deixava o campo, chorando bastante, Marta teve que ser consolada por diversas atletas brasileiras, e espanholas. Está que pode ter sido a última partida da brasileira na história das Olimpíadas.

A atacante, eleita seis vezes melhor do mundo pela FIFA, já havia anunciado que se aposentadoria da seleção brasileira após o término das Olimpíadas de Paris.

VEJA O VÍDEO